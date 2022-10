Luego de una jornada gloriosa hace escasos días, este miércoles Patronato volvió a amargar a Boca y lo eliminó en las semis de la Copa Argentina, evitándole al Xeneize retener dicho título y dejando sin chances de la cuádruple corona nacional. Sin embargo, la jornada fue movida para la Ribera, ya que Juan Román Riquelme habló por primera vez tras la obtención del campeonato local. Esto y más, en las últimas 24 horas en Boca. Enterate de todo acá.

Patronato eliminó a Boca

Debido al agotamiento del equipo titular por la larga racha de partidos jugados consecutivamente, Hugo Ibarra optó por poner un XI con todos suplentes en San Juan respecto a los que se consagraron en La Bombonera el pasado fin de semana y por ello, el Xeneize no dominó en casi ningún trecho del encuentro frente al Patrón. Allí se dio una paridad absoluta desde el rendimiento de los equipos y no mostaron un gran duelo a nivel juego.

Aunque sí lo hicieron a nivel emociones, ya que primeramente Patronato fue el equipo que golpeó con un gol en el primer tiempo, el cual llegó en los pies de Marcelo Estigarribia tras un error garrafal de Facundo Roncaglia. En el segundo tiempo, gracias al ingreso de algunos habituales titulares desde el banco, Boca mejoró y llegó al gol de penal convertido por Sebastián Villa que derivó en el 1 a 1 final en los 90 minutos. Sin mucho más que destacar, esa pena máxima llevó la definición a los tiros desde los doce pasos.

Luego de un inicio errático con Óscar Romero fallando ante la enorme atajada de Facundo Altamirano, Patronato se envalentonó y terminó venciendo a Boca en los penales con un arquero heróico, autor de tres atajadas en la tanda. De esta manera, el Patrón dejó afuera al vigente campeón y recientemente consagrado con el trofeo de la Liga Profesional. En la final de este domingo en Mendoza, enfrentará a Talleres, y quien gane también logrará su pase a la próxima Copa Libertadores. Si lo hacen los de Paraná, la disputarán estando en la B Nacional, como sucedió con Tigre años atrás. Eliminó a Boca y anteriormente a River; Patronato sin dudas es el mata gigantes en esta Copa Argentina. ¡Historia absoluta para el rojinegro!

Boca va por Orellano, de Vélez

Augusto César, periodista de ESPN, contó al aire que "Boca va a acelerar por Luca Orellano". Claro, ya es de público conocimiento que el zurdo de Vélez, que no se encuentra en su mejor momento, es del gusto de Riquelme. Pero, ¿llegará en este mercado de pases? Tal como contó el periodista, es "la debilidad" del vice.

El extremo por derecha es categoría 2000. Encarador y con mucho rodaje en Primera, se ganó el respeto de Juan Román Riquelme. En 116 partidos sumó 12 goles y 14 asistencias. Fue titular en gran parte del 2022, pero por decisión de Alexander Medina hoy es suplente en Vélez.

La llamada telefónica de Riquelme con el plantel femenino de Boca

El martes fue una jornada histórica para el fútbol argentino. Después de derrotar a Deportivo Cali en los penales, Boca Juniors se transformó en el primer equipo argentino en llegar a la final de la Copa Libertadores Femenina. Un logro increíble y celebrado por todos, incluso por Juan Román Riquelme.

En el medio de los festejos por haber alcanzado esta instancia, el vicepresidente tuvo una llamada telefónica con todo el plantel, que se encuentra concentrado en Ecuador. "Es un día maravilloso. Me han hecho festejar más que el domingo, estoy muy agradecido que defiendan nuestros colores como lo hacen, que compitan compitan como lo hacen", arrancó diciendo el 10.

En el medio de la euforia de las futbolistas, Román siguió su discurso e hizo una promesa: "Disfruten lo que está pasando, ilusiónense con que el viernes van a ganar la Copa. Vamos a estar todos apoyando y yo voy a intentar estar ahí con ustedes". ¿Se va para ver la final?

"Sepan que los bosteros estamos muy felices. Muchísimas gracias de verdad”, cerró Riquelme. ¡Qué presente el de Boca!

La revalorización de Langoni: vale 20 veces más que hace 6 meses

El delantero oriundo de Laferrere debutó el 22 de junio de este año en la victoria por 3 a 1 ante Barracas Central y desde ahí fue asentándose como una pieza vital para el Boca que terminó obteniendo el título de la Liga Profesional el pasado domingo. Allí entre ese campeonato y la Copa Argentina, Langoni disputó 19 partidos y convirtió 7 goles, además de repartir una asistencia. Por lo que su influencia respecto al arco rival es impresionante.

En estas dos decenas de partidos que ya cumplió como futbolista profesional con la camiseta de la primera de Boca y por la importancia que tuvo -y tiene- en el equipo de Hugo Ibarra, Langoni tuvo una impresionante revalorización en el mercado del fútbol. Por su perfil bajo previo al debut, antes de dar sus primeros pasos como profesional, el extremo de 19 años tenía un valor de 300 mil euros, y solo un puñado de partidos le bastaron para aumentar ¡20 veces el precio de su ficha!

Langoni pasó a tener una valoración de 6 millones de euros. Así, se estableció como el 14° futbolista del ámbito nacional con el valor más caro.

Habló Riquelme tras el título de la Liga Profesional

+ La confirmación de Riquelme sobre el interés de Boca por Lucas Merolla: Aunque lamentó la grave lesión de Marcos Rojo y aseguró "no vamos a encontrar alguien que suplante lo que significa nuestro capitán para el club", el vicepresidente confesó que el nombre a tentar es Lucas Merolla, de gran campeonato con la camiseta de Huracán. "Merolla es un jugador alto, zurdo. No hay muchos. Cuando termine todo vamos a ver qué hacemos. Nos gusta mucho. Igual vamos a buscar la renovación de Zambrano y Fabra esta semana. Primero vamos a pensar en los jugadores de nuestro club", confesó Román.

+ La revelación sobre el futuro de Mateo Retegui: Si bien se esperaba que Boca quiera repatriar a la figura de la Liga Profesional con la cláusula que puede activarse en diciembre, Román perfiló el rumbo para otro lado: "El chico tiene un contrato por dos años y cuando finalice vamos a hablar con la gente de Tigre", confirmó el vice de Boca afirmando que Retegui seguirá en Victoria. Una noticia que pocos esperaban y que llega debido a que Riquelme, y todo Boca, está "muy contento" con lo que logró Tigre con Mateo Retegui. Un buen trabajo por el cual el ídolo "está muy agradecido" por como desde el conjunto de Martínez "potencian a nuestros jugadores". De esta manera, Retegui no será refuerzo para Boca en la temporada 2023 y el equipo de Hugo Ibarra podría continuar con Darío Benedetto, Luís Vazquez y Gonzalo Morales como delanteros centrales: "Retegui tiene un contrato con Tigre de dos años. Es más decisión de Tigre que nuestra", sentenció.

+ Sobre ser candidato a Presidente en 2023: A poco más de un año de una nueva jornada de elecciones en el club, Juan Román Riquelme habló al respecto, haciendo hincapié en la chance de ser el Presidente de la institución, algo que incluso Jorge Amor Ameal como actual mandamás, mencionó hace tiempo dando a entender que Román ya estaba listo para ello. En diálogo con Radio La Red, sobre ser el candidato oficialista para la presidencia, JRR expresó: "No lo sé. Estoy feliz donde me toca estar. Si lo dice Ameal es porque está contento con mi trabajo. Jorge disfruta, es bueno que nos ataquen tanto a nosotros (NdR: referencia a él mismo y al Consejo del Fútbol) así él disfruta. Ojalá hoy podamos ganar contra Patronato y estar en otra final".

+ Confirmó que la intención es contar con Ibarra en 2023 como DT: Román despejó todo tipo de dudas y anunció que la intención que hay en Brandsen 805 es que el DT recientemente asumido desde la Reserva quede como efectivo el próximo año. En diálogo con Radio la Red, el Vice de Boca expresó: "Queremos que Ibarra se quede como entrenador de Boca, tiene muchas chances de continuar. Lo veo feliz, disfrutando mucho. Es amigo mío. Me da felicidad verlo a él, a Roberto Pompei y Leandro Gracián. Ojalá podamos tenerlo por mucho tiempo, vamos a disfrutar. Estamos muy contentos con él y su CT, él es simple y se hace entender".

+ Riquelme confesó por qué no grita los goles de Boca: "Confío en que Boca terminará festejando, por eso no se me nota gritando. Ya cuando jugaba era de festejar poco los goles, imaginate ahora", dijo el ídolo sobre su particular forma de vivir los momentos más eufóricos de un hincha promedio. "No sé hace cuanto no grito un gol. Yo siento mucha felicidad. Soy de pensar mucho en los partidos, siento cosas, me imagino lo que va a pasar en el partido, quien nos puede hacer daño, quien de nuestro equipo va a ser el que mejor juega. A veces me toca acertar, tengo esa suerte. Siempre confío en que los muchachos lo van a hacer bien", cerró Román.

+ Riquelme reveló que un titular de Boca jugó desgarrado el Superclásico: Durante el año, Boca tuvo muchos jugadores lesionados o cansados en distintos momentos de la temporada. Aún así, al equipo le alcanzó para ganar la Copa de la Liga, la Liga Profesional y los dos Superclásicos ante River. Recordando ese último duelo en La Bombonera, donde el Xeneize superó a los de Marcelo Gallardo 1 a 0 con gol de Benedetto, Juan Román Riquelme reveló que hubo un titular que jugó con un desgarro. "Juan Ramírez se desgarró el gemelo y dijo 'yo el partido contra River lo juego igual'. Jugó desgarrado, rengueando y fue el mejor de Boca en el primer tiempo", confesó Román. ¡Tremendo!

Las 3 correcciones que debe hacer Boca en su oferta para que se quede Rossi

Boca viene de cumplir un objetivo complicado como lo fue ganar la Liga Profesional, pero ahora va por uno más desafiante: renovarle a Agustín Rossi. Juan Román Riquelme anticipó hace unos días que se retomarán las conversaciones con el representante del arquero, que quiere quedarse pero no a cualquier precio.

No será una negociación para nada sencilla, sobre todo teniendo en cuenta lo mal que terminaron las partes después del primer intento. Martín Arévalo reveló en ESPN F10 que el Consejo y Miguel González ya limaron asperezas y se volverán a sentar a hablar.

El periodista explicó que dentro de la dirigencia de Boca ya saben que, respecto a aquella oferta presentada el 2 de agosto, tendrá que haber tres modificaciones: "Monto, duración y cláusula de rescisión". Difícilmente haya acuerdo si no se cambian esos detalles.