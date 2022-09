Boca empató sin goles ante Huracán en La Bombonera y desperdició una chance de quedar parcialmente puntero del campeonato nuevamente, aunque la paridad le alcanzó para mantenerse en el podio junto con Atlético Tucumán y Gimnasia. Además del partido disputado, este lunes dejó más novedades en Brandsen 805. Enterate de todo acá.

Empate ante Huracán

Luego de cinco victorias al hilo, donde se incluye una de ella ante River en el Superclásico, Boca volvió a ver un resultado distinto al triunfo al empatar 0 a 0 contra Huracán en La Bombonera en este lunes por la tarde-noche. El Xeneize no jugó bien y no pudo hacerse dueño del partido en ningún momento, ya que apenas pateó al arco en los 90 minutos, pero lo mismo le sucedió a la visita, siendo realmente un partido muy disputado en mitad de cancha en donde reinó el cruce por las pelotas divididas.

Las nueve amarillas repartidas entre los dos equipos dejan en claro esta tendencia, que a la vez remarcó la enorme cantidad de cortes del juego que hubo durante todo el partido, impidiendo que el cotejo se desarrolle con fluidez.

Solo un remate al arco que generó peligro hubo en Huracán en el primer tiempo, donde un disparo de Matías Coccaro pasó cerca del palo más lejano, mientras que en Boca la más clara la tuvo Aaron Molinas con un zurdazo que se fue por arriba.

Así, sin haber sido un encuentro con acciones claras para destacar, los de Hugo Ibarra y los de Diego Dabove no se sacaron ventajas y reinó la paridad en el resultado y en el juego. Con este marcador reflejado tras los 90 minutos, Boca estiró a diez la seguidilla de partidos sin perder pero rompió la racha de cinco triunfos consecutivos. Huracán también lleva una buena racha positiva, donde hace nueve encuentros que no ve la derrota.

Sin embargo, este resultado no le sirve a ninguno de los dos, ya que Boca podía subirse a la cima del campeonato si ganaba (hasta que Gimnasia juegue su partido este martes), mientras que Huracán podía acercarse aún más a la pelea por el título. Más allá de esto, el Xeneize quedó con 36 puntos y es escolta parcial de la Liga Profesional. La visita, en tanto, se mantiene en el quinto puesto. Quedan 7 fechas para el final del campeonato.

El motivo por el que Benedetto fue reemplazado en el entretiempo

Tras un primer tiempo sin muchas interacciones con el arco rival en ambos equipos, Boca y Huracán se fueron al descanso empatando 0 a 0, resultado que terminó siendo el definitivo. El Xeneize intentó probar de media distancia en pocas ocasiones y apenas pudo pisar el área, mientras que el Globo desperdició dos chances claras en donde tuvo la oportunidad de ponerse arriba en el marcador.

Darío Benedetto casi no tuvo intervenciones con la pelota y se lo notó alejado de la zona en donde el juego de Boca se trataba de hacer presente, siendo este sector el mediocampo con el rombo armado entre Varela, Pol Fernández, Payero y Aaron Molinas. Incluso, se lo veía incómodo en la cancha, algo que terminó de confirmarse en el entretiempo cuando al momento de salir al complemento a jugar nuevamente, el delantero se quedó sentado en el banco de suplentes y fue reemplazado por Luis Vázquez.

Su cara pudo verse en detalle en la transmisión oficial del partido una vez que ya se confirmó la variante hecha por Hugo Ibarra. Allí, se lo veía a Benedetto con un claro gesto de molestia, como si su salida se tratara de algo físico. Sin embargo, no sería algo preocupante para Boca, ya que se confirmó que el motivo de su reemplazo se debió a un malestar estomacal, lo que lo hizo disputar los 45 minutos iniciales con esa incomodidad.

El "Pipa" venía de convertir dos goles seguidos ante River y Lanús tras una larga racha negativa de cara al arco rival, y por esta condición que padeció frente a Huracán, no pudo seguir aumentando la seguidilla de tantos convertidos, aunque al estar con ese malestar, lo importante para Boca es que su delantero titular y uno de los referentes del plantel esté al 100%, algo que no podía hacer de esa manera, y que terminó siendo motivo suficiente para no salir a disputar el segundo tiempo.

Villa que ilusiona a los hinchas de Boca en la recuperación de su lesión

Juan Román Riquelme sostiene que Sebastián Villa es el mejor jugador del fútbol argentino. El colombiano ha logrado destacarse en Boca en los últimos años y su mera presencia en la cancha alerta a cualquier defensor.

La velocidad y el desequilibrio del extremo ha sido un arma para los últimos entrenadores que tuvo el club. Quizá en medio de uno de sus mejores momentos con la camiseta azul y oro, el volante sufrió una lesión y debió ser operado casi de inmediato.

Si bien sin él los de Hugo Ibarra lograron hilvanar una buena racha de resultados, decir que su ausencia no es notable sería mentirnos. Por suerte para él y para el cuerpo técnico, el jugador ya está mostrando progresos en su recuperación.

"Un día menos para volver", escribió en su cuenta de Instagram acompañado de un video en donde se lo puede ver realizando tareas de rehabilitación en una pileta. Se estima que en las próximas semanas pueda reincorporarse a las prácticas del primer equipo.

Ibarra confirmó el motivo de la salida de Alan Varela

Boca igualó en cero contra Huracán, no tuvo un buen partido y no logró quedarse con la cima del campeonato. El equipo de Hugo Ibarra cortó una racha de cinco triunfos consecutivos, pero hace seis que no es derrotado y se mantiene en la pelea por la Liga Profesional.

A lo largo de los 90 minutos, Ibarra tuvo que realizar diversas modificaciones, donde la que llamó la atención de todos los hinchas fue la de Darío Benedetto. El Pipa no salió al segundo tiempo y allí comenzó la incertidumbre. Pero se terminó confirmando que fue por un problema estomacal.

Más allá de la salida del ex Olympique de Marseille, cuando transcurrían 12 minutos de la etapa complementaria, el Negro mandó a la cancha a Juan Ramírez en el lugar de Alan Varela, uno de los mejores jugadores que tiene el Xeneize, y quien se encarga de ser el motor del equipo. Y con su salida, el juego azul y oro empeoró.

“Hoy no jugamos bien y en La Bombonera no podemos perder. A Benedetto y Varela los saqué porque tenían problemas estomacales”, explicó el entrenador de Boca luego de la igualdad. Y en medio de la conferencia de prensa, Hugo Ibarra agregó que “con bronca no me voy pero si sentía que le podíamos ganar a un gran rival, Huracán está haciendo una buena campaña y se merece respeto”.

Cóccaro reveló qué se dijo con Rojo

Desde aquella noche en la que Huracán le ganó 1-0 a Boca con el gol de Matías Cóccaro, cada acción del futbolista uruguayo quedó marcada. Incluso, le pidió disculpas a las tribunas de La Bombonera por haberle convertido al Xeneize, dirigido por Sebastián Battaglia en aquel entonces.

Por todo lo que se había generado luego de aquel encuentro, y también en la previa a lo que fue el empate por la actual Liga Profesional, Cóccaro era uno de los jugadores que se llevarían todos los flashes en Brandsen 805. Y si bien quiso amargarle la noche al conjunto de Hugo Ibarra, no lo logró. Pero sí tuvo un polémico cruce con Marcos Rojo.

Apenas había comenzado el encuentro, el Zorro buscó que el ex defensor de Manchester United le cometiera penal, pero el árbitro Yael Pérez Falcón dictaminó que no hubo infracción. Si bien la decisión del colegiado trajo algo de polémica, antes de que comenzara la segunda etapa, se pudo ver al ex Montevideo City Torque con Rojo y el encargado de impartir justicia manteniendo un diálogo muy jocoso. Y tras la igualdad, se supo qué fue lo que se dijeron.

Una vez que culminó el encuentro en el Alberto J. Armando, Cóccaro dialogó con TNT Sports y explicó que "con Marcos siempre tenemos un partido aparte, es uno de los mejores centrales del fútbol argentino". Y luego añadió: "Siempre hablamos cosas del partido". El Zorro no quiso entrar en ninguna polémica, pues ya hubo suficiente con el penal no sancionado.

El crack europeo que confesó que le gustaría jugar en La Bombonera

A través de un video de Tik Tok, se supo que Joao Félix también admira al ambiente que se vive en La Bombonera. En un ping pong de preguntas y respuestas le pidieron "Un estadio en el que te gustaría jugar" y él no dudó: "El de Boca".

El extremo portugués de 22 años comenzó su carrera en el Benfica en 2016 y tres años después fue comprado por el Atlético Madrid en 120 millones de euros. Actualmente es una de las figuras del plantel que comanda el Cholo Simeone y también de la selección portuguesa, que irá por el batacazo en Qatar 2022.

El problema que puede generarle a Ibarra que Romero debute en Boca

Luego de no poder cerrar la renovación del contrato de Agustín Rossi, Boca se decidió a buscar a otro arquero. Y pocos días después acordó la llegada de Sergio Romero, quien se sumó al plantel con una sola idea: convertirse en el titular del equipo de Hugo Ibarra.

El gran momento de Rossi frenó este objetivo de "Chiquito" y obligó al cuerpo técnico a mantener en el puesto a Agustín. Sin embargo, en el club ya se sabe que se acerca el primer partido oficial de Romero con la camiseta azul y oro: el 28 de septiembre, frente a Quilmes, por la Copa Argentina.

Sin embargo, pocos repararon en que esta situación puede generarle un problema a Ibarra. ¿Por qué? La idea de dejar a "Chiquito" en la Copa Argentina supone mantenerlo en el puesto durante el avance del torneo nacional. Pero si Boca le gana al "Cervecero" el siguiente rival podría ser River.

Si el Millonario vence a Patronato y el Xeneize hace lo propio con Quilmes, habrá un nuevo Superclásico con eliminación directa. ¿Qué hará el director técnico en ese caso? ¿Respetar el lugar de Romero o poner a Rossi, una de las grandes figuras que tiene el plantel actualmente?

A Riquelme se le complica el retorno de un jugador muy querido por el hincha de Boca

A pesar de que se encuentra en Europa, y suena hasta utópico su regreso, en Boca siguen soñando con la vuelta de Nahitan Nández. Hace unos meses, el periodista Luis Fregossi había manifestado que "alguien muy cercano al Consejo de Fútbol me llamó y me dijo: 'Luis, es Nández'. El uruguayo llamó y expresó su deseo de volver", lo que generó un éxtasis de fervor entre los fanáticos boquenses. Pero no retornó.

En Brandsen 805 saben que, tarde o temprano, se dará el regreso de Nández. Pero mientras tanto deberán aguardar, ya que en las últimas horas, el sitio partidario de Cagliari, Unione Sarda, reveló que los directivos italianos están negociando la renovación del nacido en Punta del Este hasta el año 2027.

A pesar de que a Boca se le truncaría el sueño de tener nuevamente a Nahitan Nández en un futuro muy cercano, hay una situación que le genera un motivo para poder celebrar: cuando los dirigentes del club de La Ribera lo vendieron a Europa, se quedaron con un 10% respecto a una futura venta. Y su cotización en Cagliari es altísima...