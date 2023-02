En el día después del empate con Central Córdoba, Boca tuvo novedades referidas a lo que se viene ya en la próxima fecha, así como también cuestiones del mercado con posibles salidas, que a su vez puede acercar a Lucas Merolla una vez más. Enterate de todo acá.

Así esperan los vecinos de la Bombonera el proyecto de ley que presentará Jorge Ameal

La clausura de la tercera bandeja sur de la Bombonera por parte de la fiscalía a cargo de Celsa Ramírez, fue solo un adelanto de las disputas, discusiones, carpetazos y devoluciones, que la política partidaria de Boca sacará a relucir a lo largo de un 2023 que encauzará en las elecciones de diciembre. En ese sentido, el estadio, como lo viene siendo en las últimas campañas para presidente xeneize, cuenta con un rol central.

Y en el medio del debate feroz de los distintos candidatos por la cancha, se encuentran los vecinos, quienes desde hace décadas son señalados como los culpables de no querer vender, aunque en reiteradas ocasiones manifestaron que siguen esperando que alguno de los directivos de la institución azul y oro -ya sean los actuales o los anteriores- se acerque para presentarles un ofrecimiento para la compra de las propiedades.

En ese contexto de ubicar a los habitantes más próximos a la Bombonera como los villanos de la historia que, en teoría, busca la famosa ampliación, Jorge Amor Ameal insinuó la alternativa de la expropiación -así como lo había revelado tiempo atrás en una entrevista el referente de los frentistas de Iberlucea Rubén Lopresti- en el acto de la reinauguración de la Bombonerita (el mini estadio de básquet) el pasado 17 de enero.

''En el mes de marzo, vamos a presentar el proyecto a la Legislatura para tener una zonificación que nos permita ampliar nuestra querida Bombonera", lanzó el dirigente que, en los papeles, encabeza al Club Atlético Boca Juniors, a raíz de su presunta intención por avanzar en el último año de su mandato - ¿antes de la reelección?- por el plan de reforma ''Bombonera 360''.

¿Cómo interpretaron estos dichos los vecinos que serían afectados por la ley que presentaría la directiva de Boca? En primera medida, lo tomaron como una actitud amenazante, aunque, como se aclara anteriormente, no los sorprendió porque en algún momento Ameal ya les había remarcado que irían por la opción de despojarlos de sus casas. No obstante, si bien no quieren quedar manchados por el trasfondo político, son conscientes de que, al tratarse de la Legislatura de CABA, la cual está ligada directamente al frente opositor, les hace ruido que el oficialismo no tenga contemplado que esa vía será inviable para agrandar el recinto de Brandsen 805.

Ibarra se sinceró con los hinchas de Boca tras el empate

Después de arrancar fuerte el Torneo de la Liga Profesional, Boca no se pudo sostener y obtuvo un empate 0-0 contra Central Córdoba en La Bombonera. Por más loco que suene, es más un punto ganado que uno perdido. El Xeneize pudo haberse quedado con las manos vacías, pero Sergio Romero se lució en su materia preferida y el penal malogrado por el Ferroviario dejó el encuentro en tablas.

El más apuntado por los hinchas en La Ribera fue Hugo Ibarra, sobre todo por las decisiones que tomó en la recta final del encuentro. Los cambios tardíos y los nombres elegidos tanto para salir como para entrar no surtieron efecto y sobre esta cuestión habló el DT en conferencia de prensa.

"Jugamos un gran primer tiempo y en el segundo nos costó poco más. Central Córdoba no nos dio los espacios y nosotros no los encontramos", afirmó el entrenador en el análisis posterior. Luego, tras algún que otro murmullo en el Alberto J. Armando, Ibarra le habló directo a la tribuna.

"Entiendo el enojo de la gente, todos queremos ganar, pero los jugadores necesitan confianza", exclamó el DT que pide paciencia en el inicio del campeonato. El mismo parámetro utilizó para justificar la ausencia de Luca Langoni, alegando que "hay que llevarlo de a poco" pese a que fue una de las figuras de la última consagración azul y oro en 2022. Declaraciones que no convencieron al hincha.

¿Llega Merolla? El jugador de Boca que podría irse al exterior

El tortuoso mercado de pases para Boca podría tener una luz al final del túnel. Si bien el período de transferencias ya cerró sus puertas dentro de la Liga Profesional, el reglamento habilita un plazo extra para aquellos clubes que vendan o cedan jugadores fuera del fútbol argentino, una carta que podría servirle al Xeneize en la búsqueda de un nuevo defensor central.

El apuntado, claramente, es Lucas Merolla. La rutilante figura de Huracán está envuelto en la polémica a menos de seis meses de quedar libre, ya que el Globo le avisó al jugador que no será tenido en cuenta si decide no renovar con la institución. Mientras tanto, el Consejo en La Ribera no pudo mejorar su oferta para llevarse al central y una venta al exterior podría darle algo de aire para cerrar la operación.

La llave para la posible llegada de Merolla es Esteban Rolón, el volante que jugó como titular en gran parte de la estadía de Miguel Ángel Russo como DT pero que luego vio notablemente reducida su cantidad de minutos en Primera. Según informó el periodista Luis Fregossi, el ex Argentinos Juniors es seguido de cerca por la Universidad Católica de Chile y podría llegar una propuesta económica en las próximas horas.

"El cierre del Registro de Inscripciones y Transferencias de Jugadores se llevará a cabo el 09 de febrero de 2023 a las 20 horas únicamente para los clubes que tuvieran intenciones de incorporar algún jugador y sólo en el caso de que el club interesado en registrarlo haya transferido (de forma definitiva o a préstamo) alguno de sus jugadores a un club del exterior entre el 02 de febrero a las 20hs y el 09 de febrero de 2023 a las 20hs", indica el reglamento de AFA para el torneo de Primera División. Boca tiene tres días para concretar una salida al extranjero e incorporar a Merolla.

El inesperado guiño de Paredes sobre su vuelta a Boca

Después de que la Selección Argentina conquistara el Mundial de Qatar de la mano de Lionel Messi, varios futbolistas experimentados se replantearon su futuro a nivel clubes tras haber ganado el trofeo más preciado. Mientras River se ilusiona con la llegada de Nicolás Otamendi en junio, Boca no se queda atrás pensando en repatriar a una joya salida del club como lo es Leandro Paredes.

A diferencia de otros exjugadores del Xeneize que triunfaron en Europa, el actual mediocampista de la Juventus siempre ha manifestado su intención de volver a vestir la azul y oro en algún momento, creando una enorme expectativa de cara al día en el que decida volver a Sudamérica.

En ese contexto, un reciente posteo del volante de la Albiceleste en sus redes sociales hizo que los hinchas explotaran de la emoción pensando en su tan ansiado regreso.

En primera instancia, la imagen publicada provino de Francesco Celeste, excompañero de Paredes en la categoría 94 de Boca. "Fafi" abrió el juego con una consigna: "¿Falta mucho?". La respuesta del campeón del mundo no tardó en llegar.

El guiño de Paredes fue inmediato, reposteando la historia en su cuenta de Instagram con dos corazones, uno azul y otro amarillo. Un gesto que invita a pensar que el retorno del mediocampista está a la vuelta de la esquina.

Boca puede llevar visitantes a Córdoba el próximo fin de semana

Boca empató 0 a 0 en La Bombonera ante Central Córdoba en un partido en donde el Xeneize no destacó y comenzó a sembrar preocupación en los hinchas por el rendimiento del equipo. Como si fuera poco, el contexto no era el ideal debido a la bronca previa con los organismos de seguridad y con la Fiscalía de Eventos Masivos por la suspensión de una tribuna en el Alberto J. Armando a solo horas que se dispute el cotejo.

En este sentido, el descontento en los hinchas boquenses estuvo marcado por cuestiones futbolísticas y extradeportivas, algo que se notó en la propia Bombonera con los cánticos hacia los posibles responsables de la clausura de la tercera bandeja sur del estadio y en las redes con cuestionamientos a algunos jugadores y a las decisiones de Hugo Ibarra como entrenador.

Sin embargo, apenas unas horas pasadas del trago amargo del inesperado empate de local con los santiagueños y de la apretada suspensión recibida, en Boca hubo confirmada una enorme noticia que trajo algarabía en los hinchas.

En concreto, desde la Liga se confirmó que para el próximo partido, el cual se disputará el sábado 11 de febrero a las 21:30 ante Talleres, Boca podrá llevar parcialidad visitante a Córdoba y colmar en su totalidad la tribuna Luis Artime del estadio Mario Alberto Kempes.

En total, serán 11 mil localidades para el público xeneize y a falta de confirmación oficial del precio de la misma, cada entrada general tendrá un valor de 15 mil pesos, tal como sucedió el pasado fin de semana para River en la visita a Belgrano de Córdoba. De esta manera, muchos hinchas xeneizes podrán asistir al Kempes para ver a los dirigidos por Ibarra como visitantes.

Tigre tuvo extensión en el mercado por una lesión y buscará a Valentini

Si bien el mercado de pases en el fútbol argentino se cerró, los 28 equipos de la Primera División tienen cierros asteriscos para buscar refuerzos. La más sencilla de todas, ya que no depende de otras cuestiones, es la de sumar futbolistas que se encuentran libres, debido a que pueden negociarse contrataciones sin la necesidad de un traspaso.

Otros motivos que pueden derivan en altas de mercado es si un equipo vende un jugador al exterior en libros de pases que sigan abiertos o bien, ante una lesión de gravedad con un torneo que lleve menos de un tercio del mismo disputado. Y este último caso, se hizo presente hace escasas horas en nuestro fútbol e involucra a Boca.

¿Qué pasó? En concreto, en Tigre sufrieron la grave lesión de Ijiel Protti, delantero del Matador al cual se le confirmó la rotura del tendón de Áquiles de la pierna izquierda, y como estará de baja entre 6 a 8 meses, en Victoria pueden buscar un refuerzo en el mercado para reemplazar su cupo en el plantel. Y como no es estrictamente necesario que se busque un jugador en la misma posición, desde Tigre intentarán de una vez por todas quedarse con Nicolás Valentini, el juvenil zaguero de Boca.

El rubio central zurdo de 21 años volvió de su préstamo en Aldosivi a principios de enero y aún no tuvo minutos oficiales desde su regreso. Por eso, en el Xeneize pretendían cederlo a préstamo pero no se llegó al acuerdo con Tigre antes que cierre el mercado. Ahora, con esta posibilidad habilitada en el Matador, la salida de Valetini podría darse en los próximos días.

El entrenador Diego Martínez confirmó hace semanas que quería contar con él y con Aaron Molinas. Al volante ya lo consiguió a préstamo por un año sin opción de compra. ¿Logrará cerrar al defensor xeneize con esta habilitación?