La clausura de la tercera bandeja sur de la Bombonera por parte de la fiscalía a cargo de Celsa Ramírez, fue solo un adelanto de las disputas, discusiones, carpetazos y devoluciones, que la política partidaria de Boca sacará a relucir a lo largo de un 2023 que encauzará en las elecciones de diciembre. En ese sentido, el estadio, como lo viene siendo en las últimas campañas para presidente xeneize, cuenta con un rol central.

Y en el medio del debate feroz de los distintos candidatos por la cancha, se encuentran los vecinos, quienes desde hace décadas son señalados como los culpables de no querer vender, aunque en reiteradas ocasiones manifestaron que siguen esperando que alguno de los directivos de la institución azul y oro -ya sean los actuales o los anteriores- se acerque para presentarles un ofrecimiento para la compra de las propiedades.

En ese contexto de ubicar a los habitantes más próximos a la Bombonera como los villanos de la historia que, en teoría, busca la famosa ampliación, Jorge Amor Ameal insinuó la alternativa de la expropiación -así como lo había revelado tiempo atrás en una entrevista el referente de los frentistas de Iberlucea Rubén Lopresti- en el acto de la reinauguración de la Bombonerita (el mini estadio de básquet) el pasado 17 de enero.

''En el mes de marzo, vamos a presentar el proyecto a la Legislatura para tener una zonificación que nos permita ampliar nuestra querida Bombonera", lanzó el dirigente que, en los papeles, encabeza al Club Atlético Boca Juniors, a raíz de su presunta intención por avanzar en el último año de su mandato - ¿antes de la reelección?- por el plan de reforma ''Bombonera 360''.

¿Cómo interpretaron estos dichos los vecinos que serían afectados por la ley que presentaría la directiva de Boca? En primera medida, lo tomaron como una actitud amenazante, aunque, como se aclara anteriormente, no los sorprendió porque en algún momento Ameal ya les había remarcado que irían por la opción de despojarlos de sus casas. No obstante, si bien no quieren quedar manchados por el trasfondo político, son conscientes de que la Legislatura de CABA está ligada directamente al frente opositor, por eso les hace ruido que el oficialismo no tenga contemplado que esa vía será inviable para agrandar el recinto de Brandsen 805.