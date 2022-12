Conforme se acerca la pretemporada y con el Mundial en juego, en Boca las novedades referenciadas a movimientos puertas adentro de Brandsen 805 no cesan. Tanto a nivel dirigencial como en el plantel, en la Ribera siguen sucediendo cuestiones importantes para el 2023. Enterate de todo acá.

Cómo quedó el Consejo tras la salida de Bermúdez

El martes se supo que Jorge Bermúdez dejará de estar en el día a día del Boca Predio y se alejará de las funciones que tenía en el Consejo de Fútbol. Por una cuestión personal (su padre atraviesa un delicado momento de salud), el "Patrón" regresó a Colombia y mantiene ligado al club pero en una tarea administrativa.

El exfutbolista lo explicó en su charla con "El Show de Boca": "No he tomado licencia, sigo haciendo una labor administrativa a la distancia, que es mi responsabilidad, sigo pendiente en los aspectos deportivos de cada categoría. Dejé las directrices del Vicepresidente y soy parte del Consejo, no me he desvinculado".

¿Cómo se rearma el Consejo de Fútbol ante esta baja? Trascendió que Mauricio Serna será quien se encargue de tener contacto con la prensa ni bien vuelva del Mundial de Qatar 2022 (está trabajando para un medio internacional). Mientras tanto, Marcelo Delgado se hará cargo de las negociaciones, siempre bajo la supervisión de Juan Román Riquelme.

Por otro lado, se espera que Raúl Cascini, quien estaba abocado al plantel de Reserva, retome la actividad junto al equipo de fútbol profesional. ¿Habrá alguna incorporación? El periodista Augusto César reveló en Radio Continental que es una posibilidad: "Creo que Boca a sumar a otro miembro al Consejo de Fútbol. Sé que hay intención de sumar a alguien. Tal vez se incorpore alguien de experiencia. Los nombres ya empezarán a sonar".

El pedido de Riquelme que molestó a Bermúdez

La semana de Boca cambió por completo tras conocerse que Jorge Bermúdez se aleja del día a día del Consejo de Fútbol. El colombiano anunció que se mudará a Colombia por cuestiones personales (su padre está mal de salud) y por eso seguirá ligado al Xeneize pero solo en tareas administrativas.

El periodista Martín Costa dio algunos detalles de la interna de esta decisión del "Patrón". "Fue una sensación personal de él: me expuse mucho, siempre fui yo a poner la cara. Quizás necesito correrme un poco", expuso en Radio Continental sobre el sentir del exfutbolista.

Pero, además, reveló una historia que nadie sabía. "Tengo entendido que nunca hubo una pelea entre Riquelme y Bermúdez. ¿Pero el Patrón no fue el enviado a decirle a Battaglia que se vaya en la estación de servicio?", consultó Costa.

Ante la afirmación de sus compañeros de radio, el cronista explicó: "Ese fue un punto que al Patrón no le gustó. Porque él sintió que estaba haciendo algo que no estaba bien. ¿Se entiende? Pero bueno... Se resolvió así. De mala manera. Ya está". Si bien ya pasaron unos meses, ese pudo haber sido un desencadenante para el descontento de Bermúdez con su rol en el club.

El futuro de Retegui ya está definido

Durante varios meses, el futuro de Mateo Retegui despertó todo tipo de especulaciones. Si bien el pase del delantero pertenece a Boca, su llegada a Tigre y el gran nivel que mostró en el equipo de Diego Martínez hizo que todos en el "Matador" pidan por su continuidad.

Sin embargo, el Xeneize tenía la posibilidad de pedir que regrese para sumarlo a la temporada 2023. El 30 de noviembre era un día clave porque era el último por contrato en el que el Consejo de Fútbol podía hacer uso de la famosa cláusula de repesca.

Sin embargo, nada pasó. El periodista Luciano García contó el nuevo panorama de Mateo ante esta decisión de Boca. "Venció la cláusula de repesca de Mateo Retegui y Boca no la ejecutó. Por ahora, SIGUE en Tigre. El tema de la compra quedó en stand by, se sigue charlando y la intención está, pero nada avanzado", sostuvo.

¿Por qué Boca no lo pidió? Augusto César explicó: "Como venimos contando, Boca no tenía intenciones de ejecutar la cláusula de repesca por Retegui. Y no lo hizo. Había una palabra dada". "Desde hoy y hasta junio, Tigre puede comprar el 50%. Seguirá en Tigre cumpliendo el préstamo (le queda 1 año) salvo una venta al exterior", agregó el cronista. ¿Jugará en el Matador o será vendido?

La respuesta de Izquierdoz a San Lorenzo

La salida de Carlos Izquierdoz de Boca fue con polémica y prácticamente sin despedida. Tras la eliminación del Xeneize en la Copa Libertadores 2022, explotó una interna entre los referentes del plantel y el Consejo de Fútbol y el "Cali", por entonces capitán, quedó expuesto.

El zaguero central aceptó la oferta del Sporting Gijón de la Segunda División del fútbol español y se fue del club de la Ribera. Pero ahora apareció una nueva oportunidad para él en el fútbol argentino: se supo que San Lorenzo lo quiere como refuerzo de jerarquía.

En los últimos días se supo que Cristian Zapata no seguirá en el "Ciclón", por lo que el equipo necesita a un defensor de experiencia para ocupar ese lugar. Y trascendió que Rubén Darío Insúa pensó en Izquierdoz, quien tuvo una importante etapa como líder de Boca.

Sin embargo, todo indica que eso no sucederá. El periodista Germán García Grova reveló cuál fue la respuesta del "Cali": "Carlos Izquierdoz seguirá en Sporting Gijon. Más allá del interés de San Lorenzo y otro equipo grande, el defensor pretende continuar en España donde tiene contrato hasta junio de 2024".

La fuerte sospecha que tiene Boca sobre la negociación con Rossi

Pasan las semanas y todavía no hay confirmaciones sobre el futuro de Agustín Rossi. Sin embargo, las cartas están echadas: el arquero tiene la posibilidad de renovar su contrato con Boca o irse al Flamengo de Brasil, que está muy interesado en tenerlo para el 2023.

Hace algunos días hubo una nueva charla entre el Consejo de Fútbol y Miguel González, representante de Agustín. El periodista Augusto César reveló en Radio Continental que el agente "formalmente le rechazó la oferta" del club y que los dirigentes "querían saber si lo que se decía en los medios era cierto. Y le dijeron que quieren contar con Rossi".

¿Qué conclusiones se desprendieron de este último encuentro? "El Consejo tiene el olfato de que Rossi pide algo que es inalcanzable para irse libre. El Consejo cree que la voluntad del arquero no es quedarse, es irse libre", mencionó el cronista. Y agregó: "Por eso le preguntaron qué quiere, qué necesita para decir que sí. Pidieron una contraoferta".

Sin embargo, hay un detalle clave: "La última reunión fue tranquila. Desde el lado del arquero no se quieren ir con un escándalo. Y al Consejo eso tampoco le convendría. Pero no hubo acercamientos". Planteado este panorama, en Boca sigue la incertidumbre: ¿Rossi quiere quedarse realmente o está armando todo para una correcta salida?