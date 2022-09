Boca se encuentra de parabienes. Es que tras la victoria en Mendoza por los cuartos de final de la Copa Argentina ante Quilmes, el Xeneize se quedó una noche en tierras cuyanas y este jueves emprendió el regreso a Buenos Aires, teniendo el resto del día libre para que, este viernes, se empiece a poner el foco en Vélez, el próximo partido de la Liga Profesional que tendrán en La Bombonera, a disputarse el domingo a las 18 horas. Las repercusiones de la clasificación a semis de la copa y la previa del cruce con el Fortín, entre otras cuestiones, sucedieron en la Ribera en las últimas horas. Enterate de todo acá.

"Por Paola": el mensaje de Boca y la dedicatoria de todo el plantel tras la victoria

El miércoles no fue un día sencillo para Boca. Horas antes del partido, el país se enteró del fallecimiento de Paola Fleitas en un accidente de uno de los micros que viajaba a Mendoza para ir a ver el partido. La noticia superó todo, dolió más que cualquier derrota que pudiera llegar después. No era un día para festejar.

Ese fue el mensaje que marcó el plantel, que agradeció el aliento de su gente pero que estuvo lejos de mostrarse eufórico por haberse metido en semis. Jugadores como Darío Benedetto, Javier García y hasta Marcos Rojo (a la distancia) se encargaron de enviarle sus fuerzas a la familia de Paola. Un rato después, el plantel dejó un buen mensaje en las redes.

"Todos juntos. Por Paola. Por todos y todas los y las xeneizes que alentaron desde Mendoza y desde cada rincón del mundo", escribió el club en su cuenta oficial de Twitter con la tradicional foto de todo el plantel. Sin lugar a dudas, un gran gesto de los futbolistas.

Con River eliminado de la Copa Argentina: ¿Hay posibilidad de un nuevo Superclásico este año?

Teniendo en cuenta que Boca fue campeón de la Copa de la Liga, para que River se llegue a enfrentar con el Xeneize en el Trofeo de Campeones 2022 debe ser campeón de la Liga Profesional. Objetivo que resulta muy lejano ya que se encuentra a 9 del líder con 18 en juego.

Ante esto, en el Millonario deben apostar a sumar la mayor cantidad de puntos posibles para quedar en el segundo lugar del torneo. De ser así, el destino debería poner al Xeneize como campeón de la Liga Profesional. En caso de ocurrir esto, los de Gallardo deberían ganar una semifinal a Tigre (subcampeón de la Copa de la Liga) para jugar la final.

Este panorama que podría habilitar una Super final antes del Mundial de Qatar, es similar al que podría ocurrir con el Trofeo de Campeones 2020. Si bien no está oficializado, River jugaría una semifinal con Banfield (subcampeón de la Copa de la Liga) por ser el segundo de la Superliga 2019/20 que ganó el Boca de Russo.

Igualmente, esta definición del Trofeo de Campeones 2020 no se llevaría a cabo durante el 2022 sino que sería la competencia que abra oficialmente el 2023. Según algunos rumores, el mismo se disputaría entre la última semana de enero y los primeros días de febrero.

La chicana de Benedetto tras la eliminación de River

Pipa Benedetto, autor del primer gol contra el Cervecero, manifestó su emoción por pasar a semis pero no le dejó pasar a River su eliminación.

"Quedó el más grande", lanzó el referente de Boca sobre los equipos que aún siguen en competencia, en una chicana al clásico rival de toda la vida. Pocos disfrutan tanto el contraste de actualidades en los equipos del Superclásico que Benedetto, quien también había declarado con picardía tras el último choque en La Bombonera sobre una frase de Marcelo Gallardo. Folclore puro.

Almendra empezó a seguir a Flamengo en Instagram

El futbolista nacido en San Francisco Solano no tiene continuidad en el primer equipo desde principios de año, cuando tuvo un desencuentro con Sebastián Battaglia en un entrenamiento donde le faltó el respeto al DT. Y pese al cambio de dirección técnica en Boca, con el volante se sostuvo la misma medida de dejarlo apartado del grupo y sin minutos en primera, aunque esta vez también por la negativa suya de extender su contrato.

Por eso, de mutuo acuerdo se decidió que el futuro de Almendra sería fuera del Xeneize, y en las últimas semanas aparecieron varios contendientes para quedarse con su pase. Sin embargo, el único concreto que acercó una propuesta fue el Flamengo, equipo brasileño que quiere quedarse con él como agente libre, haciéndole firmar al juvenil de Boca un precontrato en enero del 2023, fecha en la que puede realizarlo debido a que en junio de dicho año, su pase queda libre.

En medio de esta intención del Mengao de contar con Almendra, fue el futbolista de 22 años el que le dio un guiño al club al empezar a seguirlo en Instagram, algo que hasta hace solo días no hacía. Así, Agustín Almendra habría dejado claro que al menos quiere estar al tanto de lo que sucede en el club brasileño que quiere contar con él como refuerzo.

Grandes novedades en Boca pensando en Vélez

Tras el gran triunfo por Copa Argentina, Boca ya cambió el chip y piensa en lo que será el duelo del próximo fin de semana, donde por la Liga Profesional enfrentará en La Bombonera a Vélez, este domingo a las 18 horas. Y para el mismo, se conocieron gratas novedades en relación al armado del equipo.

En concreto, Boca volverá a contar con varias cartas importantes como lo son Carlos Zambrano, Luis Advíncula y Frank Fabra, quienes regresan desde sus selecciones tras la fecha FIFA. Y como si esto fuera poco, Nicolás Figal mejoró en la recuperación de su esguince de rodilla y hay optimismo en el cuerpo técnico de Hugo Ibarra sobre su regreso a las canchas este fin de semana ante el Fortín.

Cabe destacar que, por estas bajas y más que sufrió Boca en los últimos días, el Xeneize tuvo que afrontar partidos importantes como el de anoche contra Quilmes con muchos juveniles y suplentes. Gran noticia estos regresos pensando en el armado del equipo, ya que incluso habrá varias fechas entresemana en el campeonato hasta que finalice el mismo, por lo que una extensa rotación le viene bien a la Ribera.

Es un ex Boca: Dibu Martínez eligió a su arquero favorito

Emiliano Martínez se ha convertido en uno de los jugadores de la Selección Argentina más mimados por los hinchas, a raíz de su imponente aparición con la Albiceleste y su importancia en las últimas conquistas internacionales. De hecho, para tomar dimensión de su irrupción en el combinado nacional, contra Jamaica fue apenas su primer amistoso bajo las órdenes de Lionel Scaloni; anteriormente siempre jugó por los puntos y vaya que convenció.

Dibu también tiene carisma y cada vez que visita el país recibe el abrazo de los niños que sueñan con ser como él. El surgido en Independiente también fue un adolescente y, a la hora de elegir un arquero en el cual se reflejó en sus inicios como profesional, el actual futbolista del Aston Villa no lo dudó y fue por un viejo conocido.

"Oscar Ustari", respondió Martínez en una de las primeras preguntas del divertido ping-pong con Clarín. El campeón de la Copa Argentina 2012 con Boca estuvo desde 2005 hasta 2007 vistiendo los colores de Independiente, esos que tanta pasión le despiertan a Dibu. Dos años más tarde, en 2009, el actual arquero de la Selección pudo llegar al Rojo después de no haber tenido éxito en pruebas con River y Boca.

La relación entre ambos protagonistas es buena. Vale recordar la anécdota que reveló Ustari hace algunos meses, que data de la época en la que Dibu no encontraba continuidad en el fútbol inglés y le reveló al actual jugador del Pachuca que se le cruzó por la cabeza regresar al fútbol argentino con tal de ser titular y despertar el interés de Lionel Scaloni. Afortunadamente para él, a base de trabajo se ganó un puesto en Arsenal, la rompió con Argentina y hoy es dueño del arco en el Aston Villa.

Su contrato está por terminar, pero confirmó que sigue: "Me voy a morir jugando en Boca"

Javier García, quien ayer volvió a pararse bajo los tres palos después de un largo tiempo en el triunfo ante Quilmes, fue el dueño de esta frase. "Yo me voy a morir jugando en Boca, disfruto mucho esto, no tengo tanta prensa, no me gusta esto de las cámaras. Ojalá pueda seguir mucho tiempo más", expresó minutos después del pitazo final de Penel.

El experimentado arquero, que a su competencia con Rossi se le sumó Chiquito Romero, dejó en claro que está feliz en el club: "Todos los arqueros estamos para competir, Boca necesita competir en todos los puestos, estamos en eso". ¡Hay Javi para rato!