El pálido empate ante Rosario Central en La Bombonera dejó sus cuestiones en el día después. Desde declaraciones de Tevez siendo picante con Riquelme y de Rossi hablando sobre su presente y futuro, hasta situaciones del juego que obligan a meter mano para el próximo partido como las 5 amarillas a Frank Fabra. En paralelo, se confirmó que Boca irá a buscar un delantero para reemplazar a Exequiel Zeballos. Enterate de todo acá.

Insultos a Ibarra en La Bombonera tras el empate de Boca

Boca no le encontró la vuelta al partido del miércoles por la noche ante Rosario Central y, con muy poco, rescató un punto como local en La Bombonera. Agustín Rossi volvió a lucirse tapando un penal desde los doce pasos, pero Pol Fernández no pudo convertir el suyo sobre el final del primer tiempo. "Movete, Boca, movete", se escuchó.

La impaciencia del público se notó -y mucho- sobre el segundo tiempo del encuentro, cuando se vio la peor versión del Xeneize en el campo de juego. Incluso los jugadores se vieron envueltos en ese clima: Sebastián Villa tuvo un instante de furia con Óscar Romero al reclamarle un pase. Situación tensa en La Ribera.

Como si fuera poco, al finalizar el encuentro se escuchó algún que otro silbido y quien peor la pasó en la retirada del equipo hacia el vestuario fue Hugo Ibarra. Uno de los plateístas captó en cámara la salida del DT por el túnel, en conjunto con una lluvia de insultos que caía desde la tribuna.

"¿Te hubiese gustado que baje Román?": la durísima respuesta de Tevez

"Carlos Tevez viene a su casa, lo vamos a tratar con mucho cariño, con mucho amor. Yo lo quiero mucho, lo conozco de chiquito. No somos amigos pero lo quiero mucho", fueron las palabras que eligió Juan Román Riquelme para palpitar la vuelta del ídolo a La Bombonera. Ayer, luego de una enorme ovación, Chicho Serna fue quien se encargó de entregarle una plaqueta y una camiseta.

Quizás alguno en la previa soñó con la imagen del propio Román dándole esos obsequios al Apache. Sin embargo, el vicepresidente observó todo desde arriba, en su palco. Después del encuentro, al DT de Rosario Central le preguntaron si le hubiera gustado cruzarse con el 10 y a su respuesta no le faltó sinceridad.

En diálogo con Súper Mitre Deportivo, la consulta fue: "¿Te hubiese gustado que Román te venga a saludar a la cancha, te dé la medalla él junto con un abrazo en el verde césped?". Tevez, sin filtro, contestó: "No, con Chicho (Serna) está bien".

Rossi habló de su situación contractual y dejó las cosas claras

Es cierto, ya era costumbre que lo coreen en la tribuna, pero lo sucedido anoche fue diferente. Después de taparle el penal a Gaspar Servio, Agustín Rossi recibió una de las ovaciones más grandes de su carrera. "Es de Boca y de Boca no se va", dijo la gente, en un claro mensaje para el Consejo de Fútbol y el propio Juan Román Riquelme.

“Es un momento lindo y está bueno ayudar al equipo cuando me toca. Estamos pasando un momento complicado en cuanto al juego. Lo importante es defender este escudo de la mejor manera, con lo mejor que tenemos y tratar de hacer siempre lo mejor”, soltó apenas terminó el partido.

Luego, tras haber sido consultado por su no continuidad, dejó las cosas claras: "Más allá de lo que se haya dicho mi idea siempre fue quedarme en el club y después son cosas que no son decisiones mías". ¿Palito para el CDF?

Al referirse a una posible competencia con Chiquito Romero, agregó: "Yo estoy para entrenar, para sumar desde donde me toque. Esperemos que todo siga bien. Quiero agradecer a la gente por el apoyo de hoy que fue increíble”.

Fabra es baja vs Defensa por acumulación de amarillas

Durante el choque contra el Canalla, Frank Fabra recibió su quinta amarilla en el campeonato y no podrá estar presente en el cruce del próximo domingo con el Halcón en Florencio Varela. El colombiano había sido guardado para poder jugar contra Racing, pero la amonestación iba a llegar en algún momento.

Es por eso que el tridente técnico tendrá que diagramar una nueva defensa para el fin de semana y la buena noticia va en relación a dos regresos importantes en el fondo: Marcos Rojo y Nicolás Figal están recuperados de sus lesiones y podrán estar contra Defensa y Justicia. Ahora habrá que definir quiénes integrarán la línea de cuatro en el fondo.

A priori, los laterales parecen estar confirmados: Luis Advíncula y Agustín Sandez ocuparán los carriles en Florencio Valera. Con la vuelta de Rojo, el capitán estará dentro del XI titular y su acompañante podría ser Facundo Roncaglia, aunque no se descarta el ingreso de Figal al equipo inicial. Se define en la semana.

El mensaje de Benedetto para Zeballos

Luego del escándalo entre Darío Benedetto y Carlos Zambrano en el partido contra Racing, Boca debió enfrentarse a Rosario Central por Liga Profesional sin dos de sus mejores jugadores debido a la sanción de dos encuentros que se les aplicó. Esto obligó a Hugo Ibarra a mover fichas en el equipo y no hubo respuestas en la noche del miércoles: fue empate sin goles en La Bombonera.

El único de los protagonistas del incidente en hablar con los medios fue el zaguero peruano, quien accedió a dialogar con un diario de su país y expresó su malestar por la suspensión que arrastra. "No estoy de acuerdo, porque me la estoy llevando gratis. No es justo, yo no hice nada, me siento incómodo, pero solo queda aceptar", sentenció Zambrano para Trome.

Pipa, en tanto, solo decidió realizar algunas publicaciones en redes sociales sin hacer referencia a lo ocurrido y estuvo presente en el "Templo" durante la igualdad del Xeneize contra el Canalla. Allí se lo vio junto a Exequiel Zeballos, quien llegó con muletas tras la operación en su tobillo, y Benedetto publicó una foto juntos durante el jueves.

"Todo pasa y no pasa nada", escribió el delantero de Boca a través de sus historias de Instagram con un mensaje ambiguo que puede interpretarse como un afecto para su compañero tras la fractura que sufrió por Copa Argentina o bien la situación que atravesó con Zambrano el pasado domingo en Avellaneda. Sin chances de jugar contra Defensa, Pipa reaparecería contra Atlético Tucumán como local.

Colón quiere a Battaglia como DT

Luego de echar a Sergio Rondina con apenas un mes de trabajo, el Sabalero ya posó los ojos en Sebastián Battaglia. Aún al ex Boca no le acercaron una propuesta formal, pero de aceptar podría jugar contra el equipo de Ibarra el 4 de septiembre. Sí, en menos de un mes y en el Cementerio de los Elefantes.

Tal como informó Dario Pignata, periodista de El Litoral, después de recibir la negativa del ex Independiente Eduardo Domíguez, el presidente de Colón de Santa Fe tiene a Battaglia como principal candidato. ¿Será el momento del León? Varias fotos de archivo lo muestran con la camiseta del Sabalero y José Vignatti quiere tentarlo desde el sentimiento.

El posteo de Tevez después de dirigir en La Bombonera

Con la foto de la bandera que desde el Xeneize le pusieron en el medio de la cancha, Carlitos escribió: "Solo quiero agradecer a todos los hinchas de Boca por la muestra de cariño que me demostraron anoche, de Boca se nace. Siempre en mi corazón, gracias".

Boca recibirá el ok de AFA para incorporar y ya negocian con un delantero que quiso River

Por la gravísima lesión de Exequiel Zeballos tras la patada de Milton Leyendeker en Copa Argentina que le generó una lesión de la sindesmosis tibioperonea distal con lesión del ligamento deltoideo y avulsión del maléolo posterior del tobillo derecho, Boca no podrá contar con el "Changuito" hasta el 2023, ya que requiere de una recuperación que ya comenzó pero que le demandará de 4 a 6 meses en total.

Por eso, el Xeneize tenía la opción que en caso de querer hacerlo, podía sumar un refuerzo para reemplazar a Zeballos mediante un pedido formal a AFA, algo que le daba a Boca la posibilidad de tener diez días para buscar un futbolista dentro del ámbito local o bien, que se encuentren libres para reforzar el plantel.

Sin embargo, a priori parecía que la dirigencia de La RIbera no iba a optar por esta chance de buscar un refuerzo más. De hecho, Juan Román Riquelme había confirmado en ESPN F90 que "Ahora (en Boca) tenemos a Langoni, y el equipo viene de salir campeón", donde además añadió: "Me parece que es un buen momento para que empiecen a jugar los chicos del club".

Pero, desde Boca tomaron la decisión de finalmente buscar un refuerzo, ya que incluso este mismo jueves llegaría a Brandsen 805 el ok de la AFA para incorporar según confirmó el periodista Luis Fregossi. Y en relación a eso, el jornalista reveló que ya hay un apuntado que no estaba entre los nombres que sonaron últimamente, siendo estos Facundo Farías, Diego Valoyes y Ángel Romero. En contrapunto, el futbolista por el que ya estaría negociando Boca es Gabriel Ávalos, el delantero paraguayo de Argentinos Juniors.

Fregossi recalcó que hace un mes hubo contactos entre los clubes pero el pase no prosperó debido a que el "Bicho" quería a Cristian Medina a cambio. El atacante de 31 años interesó en River en el mercado de pases recientemente cerrado, pero contó que no se dio su arribo a Núñez debido a que él "no era prioridad por el arribo de Miguel Borja”. Ahora, se podría dar su llegada a Boca.