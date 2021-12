En la jornada de Nochebuena, los dos centrodelanteros más codiciados por Boca le dieron noticias ilusionantes a los hinchas, no así como Colón al rechazar la primera oferta por Farías.

Mientras Facundo Farías es la obsesión de Juan Román Riquelme, otros delanteros con muchísimo nombre ya sonaron y volvieron a asomarse como posibles refuerzos, tales como Cavani y Darío Benedetto.

Revés en el futuro de Cavani: ¿Boca se puede ilusionar con su llegada?

Con la reciente adquisición del Barcelona del español Ferrán Torres procedente del Manchester City, en Barca estaría pensando en una reestructuración del plantel, en donde Cavani dejó ya de ser la prioridad número uno. Esto, ¿le vuelve a abrir la puerta a Boca?

Marcone suena en Independiente

Marcone llegó a Boca a cambio de 7.5 millones de euros y se terminó yendo casi dos años después a préstamo al fútbol español. El mediocampista es hincha de Independiente y en Avellaneda sueñan con una posible llegada para darle la mano al club.

Colón rechazó la primera oferta de Boca por Farías

Según explicó Emiliano Raddi en ESPN F90 "Boca tuvo un acercamiento, donde se establecieron números por el 50% del pase y esa oferta fue rechazada". Sin embargo, el corresponsal adelantó que el Xeneize "va a volver a la carga" para abrochar el primer refuerzo. Martín Sendoa, el representante de Farías, le metió presión a Boca: "Si no es Boca o River, será Europa. Y sino en junio".

Bragarnik ilusionó a los hinchas con el regreso de Benedetto

El reconocido representante de jugadores es también dueño del Elche, el club donde actualmente juega Benedetto. En medio de los rumores de su vuelta a Boca, dijo: "Me gustaría que siga en Elche pero jugadores de tal trascendencia... Tendremos que evaluarlo. No es una locura porque él siempre supo, y me lo dijo siempre, que su idea es terminar allá y volver a Boca".