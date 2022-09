Boca ganó en Mendoza por la mínima gracias al gol de Luca Langoni y de esta forma, es parcialmente el puntero de la Liga Profesional hasta que Gimnasia y Atlético Tucumán disputen sus encuentros de esta jornada. Sin embargo, esto no fue lo único que sucedió el club con sede en Brandsen 805. Enterate de todo acá.

Triunfo en Mendoza y liderazgo de la Liga

En Mendoza, y por la fecha 21 de la Liga Profesional, Boca visitó a Godoy Cruz para tratar de recuperar la punta del campeonato tras lo que fue la apática igualdad contra Huracán en La Bombonera.

Los comandados por Hugo Ibarra llegaron a la provincia cuyana muy diezmados, ya que entre sancionados, lesionados y suspendidos, debieron saltar a la cancha con mayoría de juveniles. Por su parte, los dirigidos por la dupla conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez colocó a la mayoría de sus habituales titulares, con los que también da pelea en el certamen.

A Boca le costó muchísimo poder concretar la gran cantidad de situaciones que tuvo a lo largo de la primera etapa, donde recién pudo romper la paridad a los 40 minutos: por medio de LucaLangoni, la gran joya que apareció en la recta final del certamen, se puso 1-0 sobre Godoy Cruz.

En el complemento, a los dirigidos por Ibarra les costó poder liquidar el pleito. La presión que ejerció durante la primera etapa le jugó una mala pasada, ya que más de un jugador sintió la exigencia y quedó exausto. Y como si fuera poco, Langoni debió ser reemplazado por una molestia física.

A pesar de las variantes que realizaron Orsi y Gómez, no pudieron lastimar a Boca, que terminó llevándose los tres puntos y alcanzó la cima del campeonato. De esta manera, los de La Ribera alcanzaron las 39 unidades, superó por uno a Atlético Tucumán y le metió presión, ya que los de Lucas Pusineri recibirán a Estudiantes de La Plata, el domingo.

La contundente frase desde el Consejo del Fútbol sobre el futuro de Rossi

En la previa del encuentro desde el Consejo del Fútbol volvieron a hablar acerca de la continuidad del golero xeneize, ya que la misma atraviesa un impass debido a diferencias entre lo ofrecido por Boca y lo pretendido por el jugador. Sin embargo, en las últimas semanas se reactivaron las charlas y antes del inicio del partido en Mendoza, fue Mauricio Serna el encargado en dialogar sobre el asunto.

En el canal oficial de YouTube de Boca, el "Chicho" fue el representante del CdF que rompió el silencio en relación a la renovación de Rossi, y allí afirmó de manera contundente: "En la semana tengo que hablar con él, con su representante. Vamos a ver que se puede lograr. Para nosotros es un jugador muy, muy importante".

Para cerrar el tema, el colombiano manifestó que "en la renovación de Rossi, está abierto todo", dejando en claro que de parte del club y del Consejo del Fútbol, la intención es que el arquero de Boca siga siendo el ex Lanús y Estudiantes por mucho tiempo. ¿Terminarán llegando a un acuerdo?

Tras la dura acusación, Zambrano le escribió una carta a Lewandowski

"Había un jugador llamado Carlos Zambrano del Eintracht Frankfurt. Todo lo que quería hacer era romperme la pierna, ni siquiera le importaba la pelota", declaró ayer Robert Lewandowski con la revista polaca Kwartalnik Sportowy. La acusación del crack del Barcelona tuvo mucha repercusión en Perú y Argentina, ya que no es la primera mención suya para el Káiser.

Desde la concentración de Boca, el defensor se lo tomó con gracia. Tal es así que hasta dejó un divertido comentario en Twitter sobre las palabras del delantero. Horas después, a través de Instagram, el defensor se despachó con una carta para cerrar el tema.

"Querido Robert. Gracias por recordarme un poco con tanto cariño. Como sabes, esto es fútbol amigo: siempre jugamos muy fuerte y dejamos la vida en nuestros cruces. Nunca con malicia", aclaró Zambrano con una serie de imágenes de viejos enfrentamientos que tuvieron entre ambos.

Para cerrar, tiró: "Se te respeta mucho por el gran profesional y persona que eres. Ha sido un honor enfrentarte. Te deseo lo mejor siempre. Un fuerte abrazo. Carlos Zambrano". ¡Con firma y todo!

Cambio de horario en Copa Argentina

La semana que viene tendremos una jornada de mucha acción en la Copa Argentina. Salvo Banfield-Godoy Cruz (juegan el martes), tres duelos de cuartos de final se disputarán el miércoles 28 en diferentes puntos del país: Independiente-Talleres, River-Patronato y Boca-Quilmes. Por eso, se defineron cambios en los horarios.

Desde las 16, los primeros en jugar serán el Rojo y la T. Ambos equipos se verán las caras en Chaco en un duelo que será importantísimo para el semestre de ambos. Los de Falcioni buscan seguir en esta racha de triunfos, mientras que la T intentará aprovechar su única chance de campeonar.

Más tarde será el turno de River y Patronato, originalmente pautado para las 17:30 y reprogramado para las 19. Dicho encuentro tendrá lugar en La Rioja y será importante para los de Gallardo por dos motivos: mantener esta via de acceso a la Copa Libertadores y meterle presión a Boca para un nuevo Superclásico.

El Xeneize jugará después ante Quilmes, en un duelo que se iba a disputar a las 21:30 y se pasó para las 22. Los dirigidos por Hugo Ibarra jugarán por segunda vez en Mendoza en la misma semana, ya que ahora se encuentran allí para medirse ante Godoy Cruz por la Liga Profesional.

Revelaron cuánto dinero puede llevarse Boca por los nuevos sponsors para su camiseta

La camiseta de Boca está más cerca que nunca de poder sumar sponsors. La comisión directiva del club de la Ribera trabaja para sumar a varias empresas importantes a su casaca y ya se conocen algunos detalles importantes, a falta del anuncio oficial de parte de la institución.

Lo primero que se sabe es que Directv está cerca de incorporarse en las mangas de la camiseta. Y tiene que ver no solo con un arreglo comercial de exposión de marca, sino también con un contrato de derechos de televisación para partidos amistosos.

Además, también trascendió que Codere tiene muchas chances de ser el sponsor principal de la casaca. Es decir, para ubicarse en la franja amarilla principal. Además de la casa de apuestas, revelaron esta semana que el club busca una tercera empresa para ubicar debajo de los números dorsales.

¿Cuánto podría llevarse Boca por estos acuerdos? El periodista Luis Fregossi dio un número apróximado sobre los inminentes contratos que firmará el club: "Boca está por embolsar una cifra cercana a los 7 millones de dólares con la llegada de los tres sponsors a su uniforme de fútbol".

Rulli confirmó llamados de Boca

Gerónimo Rulli manifestó que tuvo la chance de ser el arquero de Boca. A pesar de que está muy ligado a Estudiantes de La Plata, no tuvo pelos en la lengua y detalló las razones por las que su arribo al club de La Ribera se truncó. "Sí, pero era muy difícil sacarme de Real Sociedad. Tenía ganas de volver al país, no estaba pasando un buen momento personal y quería estar cerca de la familia. Tenía ganas de jugar en Argentina un tiempito", indicó.

Asimismo, Rulli también añadió que cruzó diversos mensajes de WhatsApp con un ídolo del Xeneize para ponerse la camiseta azul y oro: "Hace un tiempo me llamó Guillermo Barros Schelotto. Siendo sincero, estaba dispuesto a volver porque también no pasaba por un buen momento personal", explayó el actual guardameta de Villarreal CF en diálogo con Líbero VS. Y si bien no le cerró la puerta, confesó que en el futuro buscará retornar al país, pero para vestir la camiseta del equipo que es hincha, Estudiantes de La Plata.

Furor total por el fútbol femenino: el récord que romperá Boca este domingo

Desde su profesionalización, e incluso antes, el fútbol femenino comenzó a tomar una popularidad inimaginada hasta el momento. De entrenar en una plaza y pedir los elementos prestados, muchas jugadoras comenzaron su camino como trabajadoras del deporte y ¡hasta firmaron sus contratos!

Hoy, apenas dos años después, la popularidad es cada vez más grande y Boca marcará un récord el próximo domingo cuando Las Gladiadoras enfrenten a UAI Urquiza, uno de los equipos más fuertes del país.

Una de las peleas que aún hoy están dando las deportistas tiene que ver con los estadios. Sólo en ocasiones especiales pueden usar el mismo que utiliza el fútbol masculino y, después de varios pedidos, este domingo tendrán su oportunidad de oro para demostrar la popularidad. ¡Buena iniciativa de la CD del Xeneize!

Según pudo averiguar Bolavip, las entradas para Boca vs. UAI Urquiza (última fecha y el que gana es campeón -el empate favorece a la visita-) están completamente agotadas. Por lo tanto, jugando a Bombonera repleta, romperán el récord de público para un partido del femenino. ¡Paso enorme! A jugar...

La frase de Battaglia sobre su paso por Boca

Tras su desprolija salida en una estación de servicio, Battaglia fue tajante con la idea de regresar en el corto plazo: "Para mí es una etapa cerrada. Tuve la oportunidad de estar ahí, vivirlo, poder festejar un torneo. Hasta que termine este, fuimos el último campeón. Ojalá Boca pueda lograr el campeonato. Siempre queremos lo mejor para Boca".

Aunque claro, por tratarse de la institución en la que es uno de los máximos ídolos, el ex Almagro no cerró las puertas para siempre: "Veremos. Hoy por hoy estoy pensando en crecer como entrenador. El día de mañana, si está la posibilidad, veremos".

Por último, el León analizó el actual torneo y elogió al arquero: "Boca sabe que tiene la seguridad de que no le conviertan goles con Rossi en el arco. A partir de ahí, con la calidad de jugadores que tiene Boca, puede sacar diferencia. En cualquier momento te pueden marcar un gol".