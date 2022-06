Después de cinco años en Boca, en 2016 se dio la salida de Agustín Orion. Tras la dura eliminación frente a Independiente del Valle en las semifinales de la Copa Libertadores, el arquero se fue del club y pasó a Racing. Luego estuvo un tiempo en Colo Colo de Chile y finalmente se retiró de la actividad profesional.

Ahora, mucho tiempo después, el guardameta se refirió a su despedida del Xeneize. "Uno da todo pero quizás no alcanza y a veces hay que dejarle el lugar a otro. Cuando perdimos la semifinal con Independiente del Valle, yo ya había hablado en ese momento con Daniel Angelici, y le dije que yo quería intentar ganar esa Copa e irme a jugar a otro lado o ver para dónde me iba a ir. Él me dijo que lo pensara", dijo en Radio La Red.

Orion siguió con su explicación y reveló: "Terminó esa Copa y me junté con el Melli (Barros Schelotto) y le dije que mi tiempo en Boca se había acabado porque me dio hasta donde me dio y creí que estaba cumplido mi ciclo. Él me dio su parecer y me contó también una experiencia de él cuando estuvo con el Coco Basile, que no le tocaba jugar y decidió irse".

¿Cómo siguió la charla con el DT? "Guillermo me dijo 'Yo quiero que te quedes. Pero si esa es tu decisión, perfecto'", detalló el arquero. Y cerró: "Yo creo que, cuando estás en la élite, hay resultados deportivos, en este caso negativos, en los que hay que asumir las responsabilidades. Creo que nosotros éramos los más grandes. Y yo asumí la responsabilidad. Pero no por eso tengo que salir a explicarlo".