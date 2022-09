Están corriendo las últimas 72 horas antes del Superclásico del próximo domingo en La Bombonera y Boca hizo fútbol por primera vez en la semana durante la práctica de este jueves por la mañana. Lejos de las versiones que indicaban que Hugo Ibarra iba a probar una línea de cinco defensores, el tridente técnico no movió demasiadas piesas en el primer ensayo.

Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Nicolás Figal, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Martín Payero; Luca Langoni, Darío Benedetto y Norberto Briasco fueron los once jugadores que formaron parte del equipo titular en el entrenamiento. Para sorpresa de algunos, dos figuras se quedaron afuera del ejercicio táctico.

Además de la salida de Óscar Romero por cuestiones técnicas, Marcos Rojo se ausentó en la práctica tras la molestia que sufrió durante el miércoles, la cual lo obligó a abandonar el trabajo en la mitad de la sesión. El pequeño inconveniente físico que generó la bronca del jugador deja al zaguero como una incógnita para recibir al Millonario y hoy se conocieron detalles de su evolución.

Mientras Ibarra diagrama el XI que se medirá ante River, el periodista Martín Costa reveló en ESPN el condicionamiento que tiene el DT a raíz de la posible lesión del emblema de Boca. "Lo de Rojo complicó todo. Creyeron que no era tan importante, pero con el correr de las horas se encontraron con que lo de Rojo es más importante de lo que ellos creían", contó el panelista en el programa de Mariano Closs. Una novedad inesperada en La Ribera.

La molestia tiene un origen y yace desde el fin de semana pasado. "Viene desde el partido con Colón y Rojo no podía salir porque Boca no tenía más cambios", contó Costa para luego revelar una de las frases que habría pronunciado el jugador tras salir de la práctica del miércoles. "Voy a hacer todo lo posible para poder jugar y si no tengo que hacer nada de acá al domingo, no hago nada". ¿Llegará?