No es descabellado afirmar que Juan Román Riquelme es el máximo ídolo en la historia de Boca Juniors. Y para el hincha xeneize que no lo considere de esa forma, no niega que sea uno de los más grandes estandartes en los 117 años de vida que tiene el club de la RIbera.

Sus once títulos como jugador lo abalan y sobre todo por ser figura en cada uno de ellos. Desglosando, el Torero como futbolista xeneize ganó cinco torneos nacionales, tres Libertadores, una Intercontinental, una Recopa Sudamericana y una Copa Argentina en sus 14 años repartidos en dos ciclos con Boca.

Tras seis años lejos de Brandsen 805, Riquelme regresó al club de sus amores pero en el rol de vicepresidente de la mano de Jorge Amor Ameal. Y desde su icónico regreso, Boca tampoco paró de ganar títulos. Con la reciente consagración en la Copa de la Liga con la final ante Tigre, el Xeneize sumó una cuarta copa levantada en los dos años y medio que lleva el ex 10 como mandatario.

La Superliga Argentina, la Copa Diego Maradona y la Copa Argentina fueron las tres preseas anteriores obtenidas por Boca con Riquelme como vice, y a ellas se le suma ahora la Copa de la Liga tras ganarle al Matador por 3 a 0 en el Mario Alberto Kempes en esta jornada de domingo.

De esta manera, si bien como dirigente la deuda aún está en el plano internacional, sus primeros años dentro de las oficinas de Boca son prometedores y ha obtenido cuatro título en menos de tres años de gestión. ¿Podrá esta nueva versión de Riquelme alcanzar al Riquelme jugador en algún momento? Lo cierto, es que el camino ya comenzó, quedará saber si en unos años lo superará o no.