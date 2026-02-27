Fue campeón con River, lamentó la salida de Gallardo y analizó la posible llegada de Coudet: “Es lo que necesita”

El Mundo River atraviesa días de máxima ebullición tras la salida de Marcelo Gallardo. Esta transición no solo mantiene en vilo a la institución y a los millones de hinchas, sino que también repercute de cerca en aquellos que se criaron en los pasillos del Monumental. Especialmente en quienes alcanzaron a rozarse con el inicio del primer y exitoso ciclo del Muñeco, como es el caso de Federico Andrada.

El delantero surgido del club supo ganarse un nombre de peso al convertirse en el máximo goleador histórico de las divisiones inferiores, con 143 gritos. Luego de debutar en Primera de la mano de Ramón Díaz, disputar 20 partidos (con un gol) y alzar dos títulos (Torneo Final y Copa Campeonato 2014), emigró en busca de mayor protagonismo justo cuando Gallardo tomaba las riendas del equipo.

Hoy, a sus 31 años y tras un largo recorrido que incluyó pasos por el fútbol europeo y ligas sudamericanas, Andrada se sumó al Club Deportivo Águila de El Salvador. Fue desde allí, tras finalizar uno de sus entrenamientos, donde se hizo un espacio para analizar el presente de River, en diálogo con Bolavip.

El dolor por el adiós de Gallardo y la presión para el plantel

Consultado sobre el cimbronazo que significó la renuncia del DT, Andrada no ocultó su tristeza, pero aportando una mirada pragmática. “La salida de Gallardo es dura. Que se tenga que ir así es duro, pero en un equipo tan importante obviamente mandan los resultados“, marcó. Sin embargo, se mostró optimista de cara a un tercer ciclo. “Creo que en un futuro va a poder volver. Es un ídolo y, más allá de todo, no le ha ido mal. Ojalá que sea para mejor“, aseguró.

Federico Andrada durante su paso por River (La Página Millonaria).

ver también El primer gran cambio que haría River en su estructura tras la salida de Gallardo

ver también Marcos Acuña rompió el silencio tras la salida de Gallardo de River: “Es muy grave”

Bajo esa línea, no pasó por alto que, sin el entrenador, el peso ahora recae en los futbolistas. “Pudieron ganar contra Banfield y eso es importante. Hubiese sido muy difícil no hacerlo y que se vaya Gallardo. Ahora los jugadores tienen el 100% de la responsabilidad. La gente va a exigir mucho más”, sentenció.

Publicidad

Publicidad

Aunque, se aferró a un factor para volver a mostrar confianza dentro del delicado panorama deportivo. “A veces, cuando sale un entrenador, los jugadores se dan cuenta de que tienen que meterle más”, expresó, para luego pronosticar: “Creo que con este plantel River debería poder salir adelante y pelear un título“.

El visto bueno para el sucesor

Mientras la dirigencia acelera a fondo para cerrar a Eduardo Coudet como el nuevo director técnico, Andrada analizó lo que le puede aportar el exentrenador de Racing y Rosario Central a este grupo de jugadores en un momento tan delicado.

Eduardo Coudet es el elegido de River para reemplazar a Gallardo (Getty).

Publicidad

Publicidad

“Al Chacho lo veo bien. Veo un técnico intenso, que ya tiene mucha experiencia, que dirigió equipos importantes y que, obviamente, tiene el ADN de River, algo que es muy clave” confesó, levantándole el pulgar a su potencial llegada. Y por si quedaban dudas, remarcó: “Sus equipos juegan bien, son intensos y agresivos, creo que es lo que necesita River“.

Para cerrar, destacó que el cambio de mando en el banco de suplentes puede reactivar anímicamente al plantel. “Cambiar el chip de entrenador hace que los jugadores se tengan que ganar un lugar de nuevo. No hay titulares ni suplentes. El técnico evalúa y va a jugar el que mejor esté para él. Eso hace que el nivel competitivo suba nuevamente”, sostuvo en un mensaje cargado de optimismo, sabiendo de primera mano que la exigencia en Núñez no admite pausas.

Datos clave

Federico Andrada , máximo goleador histórico de las inferiores de River con 143 goles , analizó el presente del club.

, máximo goleador histórico de las inferiores de River con , analizó el presente del club. El actual delantero del Deportivo Águila respaldó la llegada de Eduardo Coudet como sucesor.

respaldó la llegada de como sucesor. Andrada destacó que el plantel venció a Banfield en el último partido dirigido por Gallardo.

Publicidad