Con la vuelta de Leandro Paredes: los convocados de Boca para recibir a Gimnasia de Mendoza

Boca Juniors hizo oficial la lista de convocados para su próximo desafío en el Torneo Apertura 2026: Gimnasia de Mendoza. Claudio Ubeda confirmó la nómina para el compromiso de este sábado 28 de febrero a las 17:45 en La Bombonera, con ausencias de peso y una vuelta esperada.
La mejor noticia para el equipo de la Ribera es el regreso de Leandro Paredes, quien ya dejó atrás las molestias en el tobillo y vuelve a concentrar tras haberse perdido los choques ante Racing y Gimnasia de Chivilcoy. El DT todavía debe definir si va de arranque.
Entre las ausencias más destacadas están las de Edinson Cavani y Ángel Romero. El uruguayo volvió a sufrir dolores en la espalda, mientras que el paraguayo sufrió una molestia en el aductor. Los dos delantero serán baja y se desconoce cuándo podrán volver a estar a disposición.
Los convocados de Boca para recibir a Gimnasia de Mendoza
- Arqueros: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.
- Defensores: Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Dylan Gorosito, Lautaro Blanco y Malcom Braida.
- Mediocampistas: Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Ander Herrera, Williams Alarcón, Kevin Zenón y Tomás Aranda.
- Delanteros: Lucas Janson, Miguel Merentiel, Adam Bareiro, Iker Zufiaurre y Gonzalo Gelini.
La probable formación de Boca para enfrentar a Talleres
A la espera de la confirmación de Úbeda, Boca Juniors podría formar el domingo con Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Miguel Merentiel, Adam Bareiro y Lucas Janson.
El partido se jugará este sábado 28 de febrero a partir de las 17.45 en La Bombonera. El encargado de impartir justicia será Pablo Dóvalo y la transmisión oficial estará a cargo de TNT Sports Premium.
DATOS CLAVE
- Leandro Paredes regresa a la convocatoria tras superar una lesión en el tobillo.
- El partido contra Gimnasia de Mendoza inicia el sábado 28 de febrero a las 17:45.
- Edinson Cavani y Ángel Romero son bajas confirmadas por molestias físicas para el encuentro.
