Sin Paredes y con una sorpresa ofensiva, la posible formación de Boca vs. Gimnasia de Mendoza por el Torneo Apertura

Por la octava fecha del Torneo Apertura, Boca enfrentará a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, este sábado a las 17.45 a La Bombonera, con una misión impostergable: reencontrarse con el triunfo luego de tres fechas sin ganar. Para ello, luego de rotar en el debut por Copa Argentina, Claudio Úbeda planea modificaciones con respecto al equipo que empató frente a Racing y apostaría por algunos jugadores que le respondieron entre semana.

Las principales novedades estarán en el frente de ataque, sector del cual el cuerpo técnico se trajo conclusiones positivas tras la victoria en Salta ante Gimnasia de Chivilcoy. La gran sorpresa de la jornada sería la titularidad de Lucas Janson, quien fue titular y asistió a Adam Bareiro para abrir el marcador.

Justamente el atacante paraguayo, que tuvo un debut soñado con el Xeneize al marcar un doblete, se mantendrá en el once inicial. Estará acompañado por Miguel Merentiel, quien tomará el lugar pensado en un principio para Edinson Cavani, descartado de la convocatoria por resentirse de su lesión en la espalda.

Lucas Janson, con grandes chances de ser titular contra Gimnasia de Mendoza (Getty).

En la mitad de la cancha, la noticia es que el equipo deberá soretar nuevamente la ausencia de Leandro Paredes, que esperaría en el banco de suplentes para regresar tras el esguince de tobillo. El lugar del campeón del mundo será ocupado por Milton Delgado, que se vería acompañado por Santiago Ascacíbar y Williams Alarcón.

Por su parte, el bloque defensivo se mantendrá inalterable: pese a las alternativas que tuvieron pista en Salta, la línea del fondo estaría compueta por Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa en la zaga central junto a Marcelo Weigandt y Lautaro Blanco por los laterales. Además, Agustín Marchesín dirá presente bajo los tres palos.

La posible formación de Boca vs. Gimnasia de Mendoza por el Torneo Apertura

Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón; Lucas Janson, Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

Datos clave