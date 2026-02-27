Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Sin Paredes y con una sorpresa ofensiva, la posible formación de Boca vs. Gimnasia de Mendoza por el Torneo Apertura

El Xeneize buscará cortar su racha negativa en el campeonato este sábado en La Bombonera.

Por Bruno Carbajo

Seguí a Bolavip en Google!
Claudio Úbeda, entrenador de Boca.
© Prensa BocaClaudio Úbeda, entrenador de Boca.

Por la octava fecha del Torneo Apertura, Boca enfrentará a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, este sábado a las 17.45 a La Bombonera, con una misión impostergable: reencontrarse con el triunfo luego de tres fechas sin ganar. Para ello, luego de rotar en el debut por Copa Argentina, Claudio Úbeda planea modificaciones con respecto al equipo que empató frente a Racing y apostaría por algunos jugadores que le respondieron entre semana.

Las principales novedades estarán en el frente de ataque, sector del cual el cuerpo técnico se trajo conclusiones positivas tras la victoria en Salta ante Gimnasia de Chivilcoy. La gran sorpresa de la jornada sería la titularidad de Lucas Janson, quien fue titular y asistió a Adam Bareiro para abrir el marcador.

Justamente el atacante paraguayo, que tuvo un debut soñado con el Xeneize al marcar un doblete, se mantendrá en el once inicial. Estará acompañado por Miguel Merentiel, quien tomará el lugar pensado en un principio para Edinson Cavani, descartado de la convocatoria por resentirse de su lesión en la espalda.

Lucas Janson, con grandes chances de ser titular contra Gimnasia de Mendoza (Getty).

En la mitad de la cancha, la noticia es que el equipo deberá soretar nuevamente la ausencia de Leandro Paredes, que esperaría en el banco de suplentes para regresar tras el esguince de tobillo. El lugar del campeón del mundo será ocupado por Milton Delgado, que se vería acompañado por Santiago Ascacíbar y Williams Alarcón.

Por su parte, el bloque defensivo se mantendrá inalterable: pese a las alternativas que tuvieron pista en Salta, la línea del fondo estaría compueta por Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa en la zaga central junto a Marcelo Weigandt y Lautaro Blanco por los laterales. Además, Agustín Marchesín dirá presente bajo los tres palos.

Publicidad

La posible formación de Boca vs. Gimnasia de Mendoza por el Torneo Apertura

Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón; Lucas Janson, Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

Datos clave

  • Boca Juniors enfrentará a Gimnasia de Mendoza este sábado a las 17:45 en La Bombonera.
  • Adam Bareiro y Lucas Janson serán titulares junto a Merentiel tras marcar un doblete en su debut.
  • Edinson Cavani quedó fuera de la convocatoria por una lesión en su espalda y Leandro Paredes esperaría en el banco de suplentes.
Bruno Carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

Bareiro se ganó el puesto de 9 de Boca y se puso por encima de Merentiel, Cavani y Giménez

ggrova
German García Grova

Acuerdo de palabra para que Eduardo Coudet sea el próximo técnico de River

Lee también
Los dos refuerzos que quiere cerrar Boca antes del 2 de enero y otras dos búsquedas que se mantienen activas
Boca Juniors

Los dos refuerzos que quiere cerrar Boca antes del 2 de enero y otras dos búsquedas que se mantienen activas

¿Cuándo vuelve a entrenar Boca? Fecha de inicio y detalles de la pretemporada del Xeneize
Boca Juniors

¿Cuándo vuelve a entrenar Boca? Fecha de inicio y detalles de la pretemporada del Xeneize

El consejo que Úbeda desechó de su ayudante antes de sacar a Zeballos en la derrota de Boca
Boca Juniors

El consejo que Úbeda desechó de su ayudante antes de sacar a Zeballos en la derrota de Boca

¿Claudio Úbeda será el DT de Boca en 2026? Lo que se sabe del entrenador tras la eliminación con Racing
Boca Juniors

¿Claudio Úbeda será el DT de Boca en 2026? Lo que se sabe del entrenador tras la eliminación con Racing

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo