La joya de Boca que se fue sin debutar y ahora puede ser su verdugo con Gimnasia de Mendoza en La Bombonera

Este sábado, Boca regresará a La Bombonera con la urgencia de reencontrarse con el triunfo en el Torneo Apertura. Sin embargo, enfrente estará Gimnasia y Esgrima de Mendoza, quien le aportará un condimento especial al encuentro. Es que la principal amenaza del Lobo cuyano conoce los pasillos del club de memoria, pero nunca llegó a jugar en Primera División. Se trata de Valentino Simoni, quien puede aplicar la “ley del ex” y ser el verdugo del Xeneize.

El delantero de 21 años fue la figura de la Reserva boquense en 2025. Con 13 gritos en 36 encuentros, fue clave para conquistar el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones, sumando además a su palmarés la Copa Intercontinental Sub-20 de 2023. Sin embargo, pese a ir al banco de Primera en dos ocasiones, la oportunidad de debutar nunca llegó.

Con el cierre del año, el propio Simoni tenía en claro el diagnóstico para el 2026. “Ya por edad estaba muy grande para jugar en Reserva“, declaró semanas atrás en Directo al Hueso, pero los contextos no congeniaban: la superpoblación de Boca en ataque no le aseguraba el roce profesional que buscaba. Por eso, aceptó firmar a préstamo por un año (con opción de compra) en el Lobo mendocino.

Valentino Simoni, delantero de Gimnasia de Mendoza, cuyo pase pertence a Boca (Prensa Gimnasia de Mendoza).

Hasta el momento, la apuesta le viene dando sus frutos al atacante: se ganó la titularidad de inmediato, lleva disputados los siete encuentros del campeonato desde el arranque y ya se dio el gusto de gritar su primer gol oficial, a los 4 minutos de su debut, frente a Central Córdoba.

De todas formas, pese de su presente en Gimnasia, el atacante no oculta el sentimiento que lo une al Xeneize: “Siempre me va a quedar la espina de haber estado cerca de jugar en la Primera de Boca. Ojalá tenga la oportunidad en otro momento. Yo obviamente voy a hacer todo para volver a tener la posibilidad”, confesó.

Valentino Simoni durante su paso por la Reserva de Boca (@marcosbonocore).

Con contrato vigente en La Ribera hasta diciembre de 2028, ahora Simoni pisará de nuevo La Bombonera en una posición ambivalente: con el corazón en el club que lo formó, pero con la misión profesional por delante. Una que, si bien puede impedir la recuperación del equipo de Úbeda, seguramente le sumará una fichita pensando en esa “posibilidad” cuando sea la hora de regresar al club.

Datos clave

Valentino Simoni enfrentará a Boca Juniors este sábado vistiendo la camiseta de Gimnasia de Mendoza.

enfrentará a este sábado vistiendo la camiseta de Gimnasia de Mendoza. El delantero de 21 años marcó 13 goles en 36 partidos con la Reserva xeneize en 2025.

marcó en 36 partidos con la Reserva xeneize en 2025. Simoni tiene contrato vigente con Boca hasta diciembre de 2028 y juega a préstamo por un año.

