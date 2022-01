Un ex jugador del Xeneize se ofreció como refuerzo inesperado. ¿Lo llamará Riquelme?

El regreso de Darío Benedetto a Boca generó un fuerte impacto en todos los que tienen que ver con el club, desde hinchas hasta dirigentes y compañeros del delantero. Después de mucho tiempo de desearlo, finalmente se concretó el retorno del goleador y ahora todos en el Xeneize pueden disfrutarlo.

Entre los conmovidos por la vuelta del "Pipa" hay un exjugador del club de la Ribera, que está decidido a sumarse. El futbolista confesó que vio las imágenes de la presentación del delantero y sus ganas de tener una nueva etapa en el conjunto azul y oro se agigantaron. ¿Un refuerzo inesperado?

Luciano Acosta, surgido en Boca en 2014, admitió en "La Oral Deportiva" (Radio Rivadavia) que desea volver al club. "Cada mercado de pases digo que quiero volver a Boca, más en este momento, quiero ayudar a Boca. Es el club que amo, del que soy hincha, quiero volver ya", manifestó.

"Lucho" se fue a Estudiantes de La Plata en 2015 y luego pasó al fútbol norteamericano: jugó en DC United de 2016 a 2019, pasó por Atlas de México en 2020 y ahora está de vuelta en la MLS, más precisamente en el FC Cncinnati. "Maduré muchísimo, debuté a los 19 años en Primera. Mi juego no cambió mucho, me gusta ir para adelante y le agregué el retroceso, algo que no hacía tanto", contó.

"Al ver la revolución que hizo Benedetto en su regreso a Boca a uno le dan muchas más ganas de volver y darle una mano al club", fue la confesión de Acosta. "Tengo la ilusión de que me llamen de Boca, estoy pendiente al teléfono en todo momento. Lo económico no es un problema para volver a Boca, se arregla. Mi ilusión es ganar la Libertadores", aseguró. ¿Un mensaje para Riquelme?