Cuando Jorge Bermúdez advirtió que Boca aún no se ha retirado del mercado de pases no habla solo por las posibles incorporaciones. De acá a que finalice el periodo de transferencias, el Xeneize puede desprenderse de algunos futbolistas que no tienen tanto lugar con Sebastián Battaglia.

El 2021 contó con la aparición de muchos juveniles en Primera División. Muchos de ellos lograron meterse de lleno en la competencia y a otros les costó más. Sorprendentemente, uno de los que hasta logró ser titular terminará saliendo a préstamo.

Se trata de Rodrigo Montes, uno de los mediocampistas que se estrenó el año pasado y hasta se dio el lujo de convertir un gol. El volante de 21 años quedó muy atrás en la consideración y la reciente llegada de Pol Fernández dificulta sus chances de jugar. Por eso, Boca negocia para mandarlo a préstamo a Newell's.

Javier Sanguinetti quiere sumarlo a sus filas y solo resta que se pongan de acuerdo con el monto de la opción de compra, que sería por el 50% del pase. Hoy por hoy, en el Xeneize corre por detrás de Fernández, Medina y el Pulpo González.