En la víspera del partido contra River en el Monumental, se supo quien llevará la cinta de capitán ante la ausencia de Carlos Izquierdoz por lesión y sorpresivamente no es Marcos Rojo.

La lesión de Carlos Izquierdoz significó para Boca la pérdida de un activo enorme para el equipo de la Ribera. No solo por su calidad como jugador siendo uno de los mejores centrales del fútbol argentino, sino también como capitán del conjunto dirigido por Sebastián Battaglia y una voz de mando necesaria en cualquier club.

Lógicamente, Boca tiene más referentes en el plantel además del "Cali", siendo éstos Marcos Rojo, Darío Benedetto, Pol Fernández y Frank Fabra. De estos, quien es el capitán cuando Izquierdoz no se encuentra en cancha es Rojo, pero a horas del partido con River, se supo que el ex Estudiantes y Manchester United no lo será, sino que quien lo hará será otro de los mencionados hace instantes.

Estamos hablando en concreto de Frank Fabra. El colombiano es el jugador del plantel xeneize con más partidos y quien lleva más años ininterrumpidamente en Boca, ya que desde su arribo en 2016 no se movió de Brandsen 805 y lleva casi 150 partidos jugados con la camiseta azul y oro.

Por eso, tiene el logro de ser el tercer capitán de Boca detrás de la zaga titular de la defensa, siendo Izquierdoz el primero y detrás de él, Marcos Rojo. Y si bien esto es algo confirmado, suena inesperado que Fabra sea el capitán del Xeneize para el Superclásico porque Rojo estará en cancha también.

Se desconoce el motivo por el cual el defensor que estuvo en la Selección Argentina en dos mundiales no llevará la cinta de capitán, pero lo cierto es que quien la portará será el colombiano que se dedica a calar la banda izquierda como lateral, como ya lo hizo el 2 de marzo por última vez, cuando por Copa Argentina Boca eliminó a Central Córdoba de Rosario sin la presencia de Rojo ni de Izquierdoz.

+ ¿Cómo formará Boca ante River?

Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Frank Fabra; Cristian Medina, Guillermo "Pol" Fernández, Juan Ramírez; Aaron Molinas; Sebastián Villa y Darío Benedetto. DT: Sebastián Battaglia.