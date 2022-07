La salida de Carlos Izquierdoz (ya se sumó al Sporting Gijón de España) dejó un hueco en el plantel de Boca y el consejo de fútbol quiere reemplazarlo lo antes posible. Trascendió que la idea de los dirigentes es buscar un refuerzo en la defensa ahora mismo y el gran apuntado, se sabe, es Adonis Frías.

En una charla con ESPN, el zaguero central de Defensa y Justicia habló de la posibilidad. "Es una felicidad que un club como Boca se fije en mí, pero sería una falta de respeto que hable de mi futuro cuando estoy defendiendo la camiseta de Defensa. Hoy en día estoy con la cabeza metida acá. Si se da, bienvenido sea, pero lo llevo con tranquilidad", dijo.

Y este lunes, tras la victoria del "Halcón" sobre Newell's por 2-1, Adonis dio una nueva declaración. "Todos saben que soy hincha de Boca. La verdad es que estoy con la cabeza acá en Defensa... si se da, bienvenido sea, sino, estoy contento acá", mencionó.

En la nota que brindó hace algunos días, Frías aclaró que intenta no pensar en la posiblidad. "Te digo la verdad, trato de estar al margen. Ya en el partido con Sarmiento pedí que no me digan nada. Si se da, que me lo digan de una vez. Mientras tanto, quiero enfocarme acá. Hacía mucho que no jugaba y para ir a un club como Boca tengo que estar en mi máximo nivel", sostuvo. Mientras tanto, desde Boca negocian para asegurar su llegada, sea ahora o en diciembre.