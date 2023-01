Con Bruno Valdez abrochado y Lucas Merolla al caer, Boca se encuentra cerca de concretar sus dos grandes prioridades del mercado de pases al reforzar la zaga central con un central derecho y uno zurdo. Sin embargo, tampoco estaba descartado que el Xeneize intentara buscar más alternativas para el mediocampo y la ofensiva y en estas zonas, en las últimas horas comenzó a circular una noticia que sería una bomba para el fútbol argentino: ¿El apuntado era el Papu Gómez?

Según informó el medio Doble Amarilla, el volante campeón del mundo de 34 años había tenido una comunicación con Juan Román Riquelme para conocer su situación y en base a eso, evaluar las posibildades de su arribo a Boca. Incluso, desde el mismo portal donde salió la información aseguraban que las charlas se intensificaron este jueves, por lo que podía convertirse en refuerzo en caso de avances.

Cabe destacar que el Papu no es tenido en cuenta en el Sevilla de Jorge Sampaoli que está peleando por no descender en la liga de España y por eso se le está buscando un nuevo destino. Tiene contrato hasta el 2024 pero con posibilidades de emigrar durante este 2023. Hace algunos días, el Vasco da Gama lo sondeó y el campeón del mundo se mostró abierto a regresar a Sudamérica para seguir su carrera. ¿Y la historia con Boca?

Pese al rumor instalado desde Doble Amarilla, el periodista Gastón Edul desde su cuenta en las redes sociales informó que "no hubo comunicación entre Boca y Papu Gómez y no está esa opción en el panorama del jugador". Luego, colegas dedicados al día a día boquense también desmintieron esta versión del lado del club, afirmando que el volante argentino no estaba en carpeta y no hubo charlas.

De esta manera, la ilusión de los hinchas de Boca de contar con un futbolista de la talla del Papu a solo meses de ganar el Mundial se apagó en poco tiempo, ya que Alejandro Gómez no será una opción para el mercado xeneize. De momento, están Bruno Valdez y Lucas Merolla al caer, y quedarán por definirse los restantes refuerzos que puedan arribar. Una novela que duró solo unos minutos.