Días después de su regreso, Papu Gómez reconoció que le hubiese gustado jugar en un equipo de gran identificación con Maradona

776 días tuvo que esperar Alejandro Gómez para poder jugar un partido de fútbol oficial después de su suspensión en octubre de 2023 por doping. Con 37 años y alejado de los grandes escenarios, ese regreso se dio con la camiseta del Padova en la Serie B de un fútbol italiano que conoce a la perfección por haber defendido la camiseta de Catania, Atalanta y Monza.

Consciente de estar atravesando el tramo final de su carrera, Papu concedió recientemente una entrevista en la que aseguró que, también en Italia, le quedó pendiente jugar en un club con el que simpatizó desde muy chico por ver videos de Diego Armando Maradona.

“Me hubiese encantado jugar en Napoli, por la pasión y el sentimiento napolitano. Y también por Diego (Maradona). Crecí viendo sus videos jugando en Napoli”, reveló el campeón del mundo con la Selección Argentina en diálogo con SportWeek, semanario de La Gazzetta dello Sport.

Papu también hizo especial referencia a Maradona al referirse a las sensaciones únicas que se vivieron durante todo el recorrido en Qatar que llevó a la conquista de la tercera Copa del Mundo en la historia de La Albiceleste. “En Argentina, el fútbol se vive de forma exagerada. Hemos visto a gente llegar a Qatar tras vender sus coches y sin entrada al estadio. No ganábamos desde hacía treinta años, desde el Mundial de Diego. Fue una sensación increíble”, reconoció.

Tweet placeholder

Papu Gómez eligió a su sucesor

Consultado sobre si existía actualmente en el fútbol italiano un jugador de sus características, Papu Gómez apuntó a un compatriota que arribó a la Serie A a mediados del año pasado. “Quizás (Benjamín) Domínguez, del Bologna. Es un buen extremo, pero no hay muchos así hoy en día. Todo el mundo busca jugadores más grandes, físicos. El fútbol está cambiando”, señaló.

Publicidad

Publicidad

ver también Tras dejar atrás la sanción por doping, Papu Gómez habló a días de volver a las canchas y confesó: “Tuve ofertas de Argentina”

Claro que en esa sucesión de talento, no podía dejar afuera a su hijo Bautista, que sigue sus pasos en la divisiones formativas del Padova Calcio. “Es bueno técnicamente. Le gusta Pirlo, pero siempre le digo que tiene que mirar también a Gattuso, porque ser bueno con los pies no es suficiente. Ahora está en esa etapa en la que está pagando el precio físicamente. Los demás son gigantes y el pequeño”, remarcó.

Y sobre sus otros dos hijos, contó: “Milo juega en la Academia, también es bueno, zurdo y técnico. Constantina, en cambio, juega al tenis”.

En síntesis

Alejandro Gómez regresó al fútbol oficial tras 776 días de suspensión por doping, jugando para el Padova en Serie B .

regresó al fútbol oficial tras de suspensión por doping, jugando para el en . Papu Gómez , campeón del mundo, reveló que le hubiese gustado jugar en el Napoli por Diego Maradona .

, campeón del mundo, reveló que le hubiese gustado jugar en el por . Gómez eligió a su compatriota Benjamín Domínguez del Bologna como posible sucesor en el fútbol italiano.

Publicidad