Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol Europeo

Días después de su regreso, Papu Gómez reconoció que le hubiese gustado jugar en un equipo de gran identificación con Maradona

El campeón del mundo que regresó tras 776 días inactivo eligió sucesor en Italia y reveló una cuenta pendiente en la Serie A.

Por Juan Ignacio Portiglia

Seguí a Bolavip en Google!
El argentino volvió a jugar de manera oficial tras más de dos años de suspensión.
El argentino volvió a jugar de manera oficial tras más de dos años de suspensión.

776 días tuvo que esperar Alejandro Gómez para poder jugar un partido de fútbol oficial después de su suspensión en octubre de 2023 por doping. Con 37 años y alejado de los grandes escenarios, ese regreso se dio con la camiseta del Padova en la Serie B de un fútbol italiano que conoce a la perfección por haber defendido la camiseta de Catania, Atalanta y Monza.

Consciente de estar atravesando el tramo final de su carrera, Papu concedió recientemente una entrevista en la que aseguró que, también en Italia, le quedó pendiente jugar en un club con el que simpatizó desde muy chico por ver videos de Diego Armando Maradona.

“Me hubiese encantado jugar en Napoli, por la pasión y el sentimiento napolitano. Y también por Diego (Maradona). Crecí viendo sus videos jugando en Napoli”, reveló el campeón del mundo con la Selección Argentina en diálogo con SportWeek, semanario de La Gazzetta dello Sport.

Papu también hizo especial referencia a Maradona al referirse a las sensaciones únicas que se vivieron durante todo el recorrido en Qatar que llevó a la conquista de la tercera Copa del Mundo en la historia de La Albiceleste. “En Argentina, el fútbol se vive de forma exagerada. Hemos visto a gente llegar a Qatar tras vender sus coches y sin entrada al estadio. No ganábamos desde hacía treinta años, desde el Mundial de Diego. Fue una sensación increíble”, reconoció.

Tweet placeholder

Papu Gómez eligió a su sucesor

Consultado sobre si existía actualmente en el fútbol italiano un jugador de sus características, Papu Gómez apuntó a un compatriota que arribó a la Serie A a mediados del año pasado. “Quizás (Benjamín) Domínguez, del Bologna. Es un buen extremo, pero no hay muchos así hoy en día. Todo el mundo busca jugadores más grandes, físicos. El fútbol está cambiando”, señaló.

Publicidad
Tras dejar atrás la sanción por doping, Papu Gómez habló a días de volver a las canchas y confesó: “Tuve ofertas de Argentina”

ver también

Tras dejar atrás la sanción por doping, Papu Gómez habló a días de volver a las canchas y confesó: “Tuve ofertas de Argentina”

Claro que en esa sucesión de talento, no podía dejar afuera a su hijo Bautista, que sigue sus pasos en la divisiones formativas del Padova Calcio. “Es bueno técnicamente. Le gusta Pirlo, pero siempre le digo que tiene que mirar también a Gattuso, porque ser bueno con los pies no es suficiente. Ahora está en esa etapa en la que está pagando el precio físicamente. Los demás son gigantes y el pequeño”, remarcó.

Y sobre sus otros dos hijos, contó: “Milo juega en la Academia, también es bueno, zurdo y técnico. Constantina, en cambio, juega al tenis”.

En síntesis

  • Alejandro Gómez regresó al fútbol oficial tras 776 días de suspensión por doping, jugando para el Padova en Serie B.
  • Papu Gómez, campeón del mundo, reveló que le hubiese gustado jugar en el Napoli por Diego Maradona.
  • Gómez eligió a su compatriota Benjamín Domínguez del Bologna como posible sucesor en el fútbol italiano.
Publicidad
juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Gallardo pasó la escoba en River, pero creo que Casco, Nacho Fernández y Borja están mal limpiados"

ggrova
german garcía grova

Los puestos que Gallardo quiere reforzar para el River 2026 y los nombres con los que negocia

Lee también
Signorini fulminó a Messi: "Lo que hace no es fútbol"
Selección Argentina

Signorini fulminó a Messi: "Lo que hace no es fútbol"

Boca hoy: el homenaje a Maradona, la banca de Chicho Serna a Úbeda y más
Boca Juniors

Boca hoy: el homenaje a Maradona, la banca de Chicho Serna a Úbeda y más

El curioso posteo de Messi a 5 años de la muerte de Maradona
Lionel Messi

El curioso posteo de Messi a 5 años de la muerte de Maradona

Lamine Yamal marcó su primer gol en el Camp Nou, pero los hinchas de Barcelona cantaron por Messi
Fútbol europeo

Lamine Yamal marcó su primer gol en el Camp Nou, pero los hinchas de Barcelona cantaron por Messi

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo