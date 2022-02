No fue una semana fácil para Boca si recordamos lo que sucedió en los últimos días. Además del explosivo comunicado de Wanchope Ábila, declarándole "la guerra" al Consejo de Fútbol que preside Juan Román Riquelme, un video de Sebastián Villa se hizo viral poco tiempo después de haberse publicado. En diálogo con el youtuber Ezzequiel, el delantero participó del "Reto de los 90 segundos", el cual consistía en responder preguntas rápidamente con consignas concisas. Dentro de las consultas estuvo la final de Madrid contra River.

Cuando al colombiano le preguntaron "¿qué le falto a Boca en la final?", él fue contundente y respondió: "Actitud". Los hinchas no se tomaron nada bien las declaraciones de Sebastián Villa y expresaron todo su enojo con el jugador, el cual tuvo que salir a aclarar sus dichos para intentar apagar las llamas.

“Quería aclarar el tema, hacen un mundo donde no lo hay, la verdad fue algo personal, unas preguntas que fueron muy rápidas, colaborándole a un chico que trabaja de eso. Fue una opinión personal. Soy un tipo que nunca habla de mis compañeros, un tipo muy respetuoso, creo que se malinterpretaron las cosas. Es un poquito triste eso, pero toca hacer las cosas bien como las estoy haciendo”, le dijo el antioqueño a Sebastián Vignolo en ESPN F90.

Los días pasaron y, afortunadamente para el cafetero, la espuma bajó. No obstante, los medios presentes este martes en el entrenamiento de Boca no dejaron pasar la oportunidad de consultarle a Carlos Izquierdoz, capitán del equipo, acerca de los dichos de su compañero. "No pasa nada. Lo conocemos a Seba... a nosotros nos cuesta hablar en los medios. A veces decimos cosas que no corresponden o que no queremos decir y después quedamos pegados con eso. Seba después salió a pedir disculpas y está todo bien. Es un chico al que queremos mucho y no pasa nada", declaró "Cali" para tranquilizar a los hinchas por lo sucedido. Gran gesto de compañerismo.