El fútbol argentino está revolucionado con el posible arribo de Carlos Tevez como director técnico de Rosario Central. Después de que el ex delantero de Boca lanzara su candidatura a entrenador, junto a Carlos Retegui, se reveló que pudo haber continuado con su carrera futbolística y disputado la CONMEBOL Libertadores.

Sin duda alguna, el Apache fue uno de los mejores jugadores que surgió de nuestras tierras. Y todos quisieron tenerlo entre sus filas. El liderazgo, la jerarquía y sus enormes cualidades técnicas, lo hicieron un futbolista de élite. Y después de haber brillado en el Xeneize, su futuro pudo haber estado en Latinoamérica.

En las últimas horas, el periodista Ariel Senosiain reveló el Líbero que "Tevez tuvo una oferta para jugar la Libertadores con Emelec". El elenco ecuatoriano le realizó una oferta muy importante al ex Juventus y Manchester United, ya que lo estaba buscando para jerarquizar al plantel comandado por el español Ismael Rescalvo, y así poder dar pelea en el máximo certamen continental.

El ex atacante de la Selección Argentina, que defendió la camiseta del combinado nacional en 76 encuentros y marcó 13 goles, rechazó la propuesta porque quería quedarse radicado en su tierra, junto a sus familiares. Incluso, pudo marcharse a la MLS, ya que su hija estaba buscando estudiar en Estados Unidos. Sin embargo, el nacido en Fuerte Apache no llegó a un acuerdo para ser el jugador franquicia porque Matías Almeyda, quien estuvo hasta hace unos meses en San José Earthquakes, no tenía presupuesto disponible para solventar el arribo de quien supo vestir los colores de Corinthians.