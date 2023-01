Desde el club de Parque Patricios explicaron la decisión de no convocar a Merolla para el próximo partido.

Mientras Merolla sigue negociando su renovación de contrato con Huracán, que vence en junio de este año, a la misma vez que define su futuro, debido a que cuenta con una oferta de Boca y otra de un grupo inversor para llevarlo al Riga F.C. de Letonia, el entrenador Diego Dabove, tomó una decisión con el jugador.

Pensando en lo que será el partido de mañana entre Huracán y Yupanqui, por los 32avos de final de la Copa Argentina, el técnico decidió que Merolla no forme parte de la convocatoria, y en diálogo con TyC Sports explicó el motivo de su decisión.

"El Flaco está entrenando con nosotros, es el capitán del equipo. Jugó normalmente y muy bien el otro día en Varela. No está concentrado y no va a jugar el partido de Copa Argentina porque vamos a rotar, no por nada raro. Después la situación contractual la está manejando él con su representante y con los dirigentes, uno lo que intenta es brindarle tranquilidad", comentó.

Además, habló sobre la situación del defensor y su posible salida: "Él es un chico criado en el club, un referente, capitán y siempre ha manifestado la intención de irse bien del club. Después obviamente que estas son negociaciones que llevan tiempo y seguramente se estará buscando lo mejor para todas las partes, aunque está también la posibilidad de que siga con nosotros".