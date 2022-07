Este 4 de julio, Alan Varela celebra sus 21 años y los hinchas de Boca lo saludaron en las redes sociales. Se trata de uno de los cracks que surgieron en el último tiempo de las divisiones inferiores del club y que rápidamente se ganó el cariño de la gente por su calidad dentro de la cancha.

Pero, además, es el cumpleaños de Óscar Romero, quien ya tiene 30. La cuenta oficial del Xeneize saludó a Varela con una gráfica a través de su perfil de Twitter pero el mensaje para el paraguayo tuvo un error increíble y por eso tuvieron que borrarlo. ¿Qué pasó?

Si bien la foto era suya y el perfil mencionado también, en la gráfica que le armaron a Romero figuraba el nombre de Ángel, su hermano. Sí, justamente el jugador que primero fue a buscar el consejo de fútbol y que terminó en el Cruz Azul de México. Al notar el error, la publicación se eliminó del perfil.

Con respecto a Ángel, hace unos días aclaró que su pase a Boca nunca llegó a estar tan cerca. "En enero hubo un acercamiento, preguntaron mi condición, qué propuesta tenía, pero no más que eso. No hubo propuesta formal. Para este mercado no me llamaron", mencionó. ¿Se sumará para el 2023?