"No me dieron motivos": la sorpresiva respuesta de Battaglia sobre el Consejo de Boca

Luego de una dolorosa eliminación de Boca en la CONMEBOL Libertadores, sumada a la controversial conferencia de prensa que brindó post-partido, Sebastián Battaglia fue apartado del cargo como DT del Xeneize en horas de la tarde-noche de Buenos Aires y esta mañana pasó por el predio que posee el club en Ezeiza para despedirse del plantel.

Luego de su sorpresiva aparición como exentrenador del elenco de La Ribera, Battaglia decidió brindarle su palabra a los medios de comunicación para contar los detalles de su salida. "Ayer me comunicaron que dejaba de estar al frente del primer equipo y respeto la decisión. Hoy solo vinimos a despedir a los muchachos", señaló el "León".

A continuación, cuando se le preguntó por los posibles causantes de su despedida, el ex DT de Boca sorprendió con su respuesta. "No me dieron motivos, para nada. Simplemente se tomó la decisión y uno la respeta. Para eso están los que toman decisiones", detalló el entrenador que hoy se encuentra libre.

En adición, Battaglia también contó cómo fue su postura ante la noticia que le entregó el Consejo de Fútbol. "No pedí explicaciones. Obviamente aceptaba las decisiones que ellos tuvieron que tomar. Simplemente estoy agradecido a los jugadores por el esfuerzo que hicieron y a los hinchas, que siempre dan su apoyo. Me voy conforme con lo que fue esta etapa", concluyó. Se va un ídolo.