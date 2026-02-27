Se operó Portillo y el próximo DT de River puede sumar un nuevo refuerzo: hasta cuándo tiene tiempo

En medio de la salida de Marcelo Gallardo como entrenador que se llevó los flashes de las últimas jornadas, Juan Carlos Portillo debió someterse a una intervención quirúrgica debido a su grave lesión en la rodilla. Con ese panorama sobre la mesa, ahora River tiene la posibilidad de traer un refuerzo en este mismo mercado de pases, tal como informa el reglamento del fútbol argentino.

Cabe recordar que el polifuncional del Millonario sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior derecho que lo marginará de las canchas durante un largo periodo de tiempo, que apunta a ser de al menos 7 meses. Dicho suceso ocurrió en la derrota frente a Argentinos Juniors el pasado 12 de febrero, cuando quedó tendido sobre el campo de juego apenas unos segundos después de su ingreso.

Juan Carlos Portillo tras lesionarse. (Getty Images)

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, la operación de Portillo finalizó exitosamente. Ahora bien, con esa cuestión en carpeta hay un dato clave a destacar: River tiene hasta el viernes 13 de marzo para fichar un refuerzo. Esto se debe a que se trata de una lesión que requiere una recuperación de largo plazo, por lo que la Liga y la AFA permiten suplir la baja con una incorporación.

Hay un ítem importante a tener en cuenta y es que el Millonario cuenta con 10 días hábiles desde el momento que se lleva a cabo la cirugía, ya realizada este viernes. Sin embargo, cabe aclarar que el 10/03 cierra el TMS, por lo que si es posterior a esa fecha, el jugador solo podría ser del fútbol argentino. De esta manera, en Núñez tienen resaltado los puntos claves de este dilema.

De todas formas, aún se desconoce si River irá por un refuerzo. Por cuestiones ligadas a la muy reciente salida de Gallardo, el nuevo entrenador lo decidirá según la evaluación que haga del plantel heredado. Así las cosas, sea Eduardo Coudet u otro protagonista el reemplazante del Muñeco, será el encargado de comunicarle a los dirigentes si busca una incorporación a contrarreloj o no.

Juan Carlos Portillo, futbolista de River. (Getty Images)

Galarza a Atlanta United, otro cupo para River

Debido a la reciente salida de Matías Galarza Fonda con destino hacia Atlanta United sobre el final de la ventana de transferencias, River tiene otro cupo extra a disposición. A diferencia del otorgado por la lesión de Portillo, en este caso el plazo vence el 10 de marzo. Sin embargo, también depende de la consideración que tenga el nuevo DT que asumirá el cargo en los próximos días.

