El golazo de Joaquín Panichelli para Racing de Estrasburgo a un mes de que la Selección Argentina juegue la Finalissima ante España

El delantero argentino aprovechó un yerro defensivo de Lens y abrió la cuenta en el Stade de la Meinau.

Por Julián Mazzara

Joaquín Panichelli celebra su gol junto a Julio Enciso.
© Getty ImagesJoaquín Panichelli celebra su gol junto a Julio Enciso.

Bajo el marco de la fecha 24 de la Ligue 1, en el Stade de la Meinau, Racing de Estrasburgo recibía a RC Lens, donde los dirigidos por Gary O’neil contaban con la presencia de Valentín Barco y Joaquín Panichelli, ambos futbolistas que son seguidos de cerca por Lionel Scaloni para la Selección Argentina.

Mientras los jugadores buscan cautivar a Scaloni para que los convoque de cara a la Finalissima, que se disputará el próximo viernes 27 de marzo en Lusail, Qatar, también se les abre el camino por diversas complejidades que padecen algunos habituales convocados, como es el caso de Lautaro Martínez, quien se recupera de un desgarro.

A los 18 minutos del primer tiempo, Panichelli aprovechó una grave falla defensiva y ante la desesperante salida del arquero Robin Risser, el ariete de 23 años pinchó la pelota por encima de la humanidad del francés que vio como la red se inflaba y el ex River celebraba junto a sus compañeros.

Por este tanto, el cordobés alcanzó los 16 goles en lo que va de la temporada (4 asistencias), donde ya disputó un total de 33 partidos. Así, le sigue metiendo presión al estratega nacido en Pujato, quien lo sigue de cerca tras hacerlo debutar con la Albiceleste en el último amistoso que se disputó en 2025, ante Angola.

El gol de Joaquín Panichelli

DATOS CLAVES

  • Joaquín Panichelli anotó un gol para Racing de Estrasburgo ante RC Lens ante en la Ligue 1.
  • El delantero de 23 años alcanzó los 16 goles y 4 asistencias en esta temporada.
  • La Selección Argentina disputará la Finalissima el próximo 27 de marzo en Lusail, Qatar.
