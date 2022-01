En el mundo Boca están de festejo por el retorno de Darío Benedetto, pero no quieren quedarse solamente con su incorporación. Por eso mismo, Riquelme irá a fondo para poder concretar la negociación por Pol Fernández y también por Ángel Romero.

Si bien las operaciones están encaminadas, aún no están cerradas. Y a pesar de que en el Xeneize no poseen problemas económicos, están a punto de recibir una millonaria suma de dinero para poder no tener inconvenientes a futuro.

En el fútbol de Europa, Boca tiene mucho dinero esperando desembarcar en las cuentas bancarias del club de La Ribera. Aún posee la mitad de la ficha de Rodrigo Bentancur y es el uruguayo quien está en la órbita de Aston Villa, según la información que brindó el periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano. Y es un gran monto el que llegaría a Brandsen 805 si es que lo transfieren en este mercado de pases.

En caso de que los Villanos se decidieran a adquirir a Bentancur en el verano europeo, el porcentaje que le quedará al Xeneize se reducirá al 25%. Y a pesar de que no llegó ninguna oferta formal a las oficinas de Juventus, el DT Massimiliano Allegri indicó en conferencia de prensa que "no harán ningún movimiento en enero".

A través de la información que brindó el sitio especializado en valores de mercado, Transfermarkt, la ficha del uruguayo está fijada en 25 millones de euros, por lo que de ser transferido en esta ventana de fichajes, al Xeneize le quedaría una suma de 12,5 millones.