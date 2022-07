"Rossi es de Boca y de Boca no se va", fue el grito de guerra que se escuchó el último domingo en La Bombonera cuando la voz del estadio mencionó al arquero en el momento que anunció la formación inicial. Los hinchas se pusieron del lado del ex Lanús y no quieren que se vaya de la institución, como ya sucedió con Cristian Pavón, Eduardo Salvio y Carlos Izquierdoz.

Hasta el momento, desde el Consejo de Fútbol no se explayaron sobre los cánticos de la hinchada, pero sí han dialogado con Miguel González, quien oficia de representante de Agustín Rossi, y no llegaron a un acuerdo por la renovación contractual. Sin embargo, después de la durísima confesión que realizó el empresario, Juan Román Riquelme tomó una determinación.

Luego de que González expresara el descontento de su representado, quien respondió a la única oferta que le hizo Boca con una suma extraordinaria y muy difícil de abonar para los de Brandsen 805, llegó la información del periodista de ESPN, Diego Monroig, quien tranquilizó a todos los fanáticos. En las próximas horas se llevará a cabo el cónclave entre Riquelme y Rossi, para presentarle una mejora en la primera propuesta.

"Tendrá un contrato similar al último año de Carlos Tevez, y al dólar oficial", expresó el cronista. Y añadió: "Sin embargo, sigue estando lejos de la contraoferta del jugador", haciendo referencia a lo que respondió el guardameta de 26 años en primera instancia. A lo que aclaró: "La otra parte también deberá ceder", en relación a la postura que mantiene el ex Deportes Antofagasta.