Siempre con polémica, Cristian Traverso no tuvo pelos en la lengua a la hora de hablar de la pelea entre Benedetto y Zambrano. Y sí, hasta tomó partido...

Boca tuvo un fin de semana agitado. Más allá de haber empatado ante Racing en un duelo repleto de polémicas, todos los flashes se los llevó la pelea entre Darío Benedetto y Carlos Zambrano en el entretiempo. Ahora, Cristian Traverso opinó al respecto y metió más leña al fuego desde afuera.

Mientas Juan Román Riquelme y todo el Consejo de Fútbol tomaron la determinación de que el 9 y el central no participen del próximo partido como parte de la multa por la falta de disciplina, el ex jugador del Xeneize que está como panelista de TyC Sports no dudó en opinar. ¡Y hasta tomó partido!

Traverso y su polémica opinión sobre la pelea del domingo: "Si fuese Zambrano..."

Indignado por la situación que sucedió en el Cilindro de Avellaneda, Traverso disparó contra el Pipa: "Estoy cansado de las disculpas. No te mandés más cagadas, hermano. Dejate de joder. Es un excelente jugador, que haga 50 goles por torneo, pero esto no suma nada". Pero no se quedó ahí...

Para cerrar, el ex defensor de Boca soltó sin filtro: "Yo si fuese Zambrano estaría pensando en qué momento lo voy a agarrar. Claro. En qué momento se la voy a dar. ¿Qué te vas a quedar como el vivo vos y yo soy el boludo? Yo en algún momento te la cobro".