"Me dijo que no tenía la cabeza puesta acá por unos temas personales", fue la frase de Sebastián Battaglia sobre Jorman Campuzano que dan a entender que su futuro en Boca está complicado. El colombiano no tiene lugar y el Xeneize necesita liberar un cupo de extranjeros para seguir soñando con Arturo Vidal. Es por eso que le buscan destino y ahí apareció Lanús.

El colombiano tiene dos opciones: irse a jugar al exterior o quedarse en el fútbol argentino, pero esta segunda posibilidad solo puede darse en caso de una hipotética venta. Teniendo en cuenta este interés, desde el Consejo de Fútbol hicieron una ambiciosa propuesta.

Según informó Mariano Antico, Boca ofrece el 50% del pase de Campuzano a cambio del 50% de la ficha de Tomás Belmonte, dejándolo en Lanús hasta diciembre. La propuesta está sobre la mesa y ahora quedará la parte más difícil: negociar.

La operación puede favorecer al club de la Ribera, ya que liberaría un cupo de extranjeros y además tendría un refuerzo de lujo para el 2023. El Granate, por su parte, necesita un volante y el colombiano puede aportarle soluciones. Sin embargo, cabe recordar que Belmonte es uno de los jugadores más valiosos del club, lo que hará difícil que la negociación se resuelva rápido.