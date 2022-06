Después de un mini-receso tras consagrarse en la Copa de la Liga 2022, Boca inició el segundo semestre del año con algunas complicaciones a diferencia de lo mostrado hace algunas semanas en el Mario Alberto Kempes. Dos victorias ajustadas ante Arsenal (Liga) y Ferro (Copa Argentina) desembocaron en la reciente caída ante Central Córdoba, por lo que este miércoles ante Tigre el Xeneize buscará volver al triunfo.

La lista de convocados que diagramó Sebastián Battaglia para enfrentar al Matador dejó novedades, como es de costumbre, pero una baja pasó de ser sorpresiva a reiterada. Gastón Ávila no sumó ni un minuto en los últimos tres compromisos del club de La Ribera y se encuentra separado del plantel profesional debido a la falta de acuerdo con el Consejo de Fútbol para renovar su contrato, algo similar a lo que sucedió con Fabrizio Angileri y Benjamín Rollheiser en River pero con más aristas a tener en cuenta.

La salida del "Gato" a Rosario Central estaba prácticamente acordada entre los clubes, cuya operación incluia una futura venta del porcentaje del jugador para que Boca se quedara con el 100% de la ficha (el Canalla aún posee el 20%). Lo único que restaba para cerrar el trato era que Ávila renueve su contrato más allá de 2024, fecha en la que iba a terminar la cesión en la Academia, pero allí comenzaron los problemas.

El zaguero pretendía una actualización de su contrato, según contó TyC Sports, ya que el sueldo que percibe actualmente todavía corresponde a su etapa como juvenil, y todavía no hay acuerdo con el Consejo de Fútbol para concretar la tan ansiada firma. ¿Las consecuencias? Ávila no está ni siquiera concentrando con el plantel profesional y no volverá a jugar en Primera hasta no resolver la cuestión.

Augusto César, periodista de ESPN, confirmó el conflicto que existe entre el club y el futbolista, dando como "caído" su pase a Rosario Central. Además, el cronista se refirió a los juveniles que podrían salir a préstamo en este mercado como ya se resolvió en las últimas horas con Gabriel Vega. Los siguientes candidatos para ser cedidos son, entre otros, Gabriel Aranda, Vicente Taborda y Aaron Molinas.