Atlético de Madrid negocia por un delantero que pueda competir con Julián Álvarez y Alexander Sørloth

Atlético de Madrid quiere seguir peleando por LaLiga, que está siendo liderada por Real Madrid. Si bien los comandados por Diego Simeone se encuentran a dos unidades de distancia, saben que necesitan mayor jerarquía en ataque para que las situaciones de peligro no solo queden entre los pies de Julián Álvarez, Alexander Sørloth y Antoine Griezmann.

En lo que va del mercado de pases, los de Simeone todavía no incorporaron a ningún futbolista, pero saben que para dar batalla hasta el final, tanto en lo que resta de la UEFA Champions League, como así también en el certamen doméstico, la Copa del Rey y lo que será el Mundial de Clubes 2025, requerirán de jugadores de jerarquía. Y uno de ellos está en la Premier League.

Tras doce años, la directiva del Colchonero culminó con la labor de Andrea Berta, quien oficiaba como director deportivo. Si bien resta definir quién lo sucederá, en las últimas horas desde Diario Gol sostuvieron que el Cholo quiere al francés Christopher Nkunku, quien se encuentra en Chelsea y se perdió el Mundial de Qatar 2022 por una lesión que lo sacó de la lista definitiva.

A pesar de que Nkunku no tiene tantas cualidades ofensivas como la Araña y el noruego, es una gran opción para los metros finales. Pero además de poder concretar la operación por el ex RB Leipzig que nació en Lagny-sur-Marne, buscan deshacerse de Thomas Lemar, quien no entra en los planes del entrenador argentino.

Christopher Nkunku es uno de los deseos que tienen en Atlético de Madrid. (Getty Images)

La actualidad de Christopher Nkunku en Chelsea

A diferencia de lo que ocurrió durante el 2023, año en el que llegó a Chelsea y donde las lesiones lo hicieron a un lado, Christopher Nkunku ya marcó 12 goles y aportó 4 asistencias en 27 partidos de la temporada. Pero no logra hacerse de la titularidad, y Enzo Maresca lo utilizó en 1.090 minutos.

El contrato de Christopher Nkunku en Chelsea

Más allá de que posee un vínculo que lo une a Chelsea hasta mediados de 2029, Christopher Nkunku está cotizado en 50 millones de euros, según reporta Transfermarkt, el sitio especializado en valores de mercado. Pero como estaría buscando un nuevo reto en su carrera, podría presionar para que, en caso de que Atlético de Madrid realice una oferta formal, los ingleses no pongan tantos reparos a la hora de analizarla.

Por otra parte, en Europa diversas fuentes sentencian que Nkunku aparece en la órbita de equipos con una amplia billetera: el periodista Ben Jacobs sostiene que Paris Saint-Germain es uno de los interesados, mientras que Graeme Bailey, indicó que Bayern Múnich también pretende al futbolista.

