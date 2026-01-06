Úbeda le bajó el pulgar y ahora deja Boca para jugar en un recién ascendido

Fueron varios los jugadores de Boca que regresaron al club a comienzos de enero luego de estar a préstamo y la situación de todo ellos fue exactamente igual: Claudio Úbeda no los tendrá en cuenta. Por tal motivo, la solución es que deben buscar un club donde jugar. Norberto Briasco es uno de esos futbolistas que volvió al Xeneize en este 2026 y, al no ser considerado ya encontró dónde jugar este año.

Beto llegó a Boca a mediados de 2021, luego de un gran paso por Huracán, pero nunca logró ganarse el puesto y encontrar la regularidad deseada. Recién para mediados de 2024 fue que salió: Gimnasia y Esgrima La Plata se lo llevó a préstamo por un año y medio y en el Lobo no tuvo un nivel descollante.

Una vez finalizado su préstamo con el equipo platense, Briasco regresó a Boca, pero Claudio Úbeda no lo tuvo en cuenta y así fue que tuvo que tuvo que buscarse club y no tardó en encontrarlo. En las últimas horas, el atacante llegó a un acuerdo con Gimnasia de Mendoza para jugar durante 2026 a préstamo. El acuerdo se realizará con opción de compra.

Briasco con la camiseta de Gimnasia y Esgrima La Plata. (Foto: Getty).

En este año y medio en el Lobo platense, Beto Briasco disputó un total de 30 partidos en los que anotó un solo gol. Cabe recordar que en Boca había jugado 56 encuentros y solamente había convertido cuatro goles. La intención del delantero es poder afianzarse en Gimnasia de Mendoza, un equipo recién ascendido.

¿Cuáles son los objetivos de Gimnasia de Mendoza?

Luego de un 2025 sumamente intenso en la Primera Nacional, Gimnasia de Mendoza logró el tan ansiado ascenso a la Primera División. Terminó como líder de su zona y luego le ganó la final a Deportivo Madryn. Una vez consumado el ascenso, los mendocinos buscarán afianzarse a Primera en este 2026 y su principal objetivo será no perder la categoría.

