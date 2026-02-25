Adam Bareiro reveló los dos motivos por los que le dedicó sus goles a Riquelme: “Fueron para él”

Adam Bareiro tuvo un auspicioso debut en la victoria contra Gimnasia de Chivilcoy. En un Boca necesitado de goles de sus delanteros, el paraguayo se estrenó con un doblete que le permitió al equipo avanzar en la Copa Argentina y dejar atrás las malas sensaciones de los dos empates en La Bombonera.

Luego del 2 a 0, convertido de cabeza gracias a un gran centro de Marco Pellegrino, el ex San Lorenzo y River se despachó con un Topo Gigio, en lo que parecía una dedicatoria para Juan Román Riquelme. Tras el pitazo final, el atacante lo confirmó y explicó por qué fueron para el presidente.

“Fue una dedicatoria para él, porque es una persona que confió mucho en mi. Me venía elogiando bastante desde hace tiempo, sin la necesidad de hacerlo“, argumentó Adam, que luego dio el segundo motivo: “Para la transferencia hizo mucho. Hablamos bastante y se hizo mucho esfuerzo de su parte y de la mia para que hoy esté vistiendo la camiseta de Boca“.

Tweet placeholder

Los viejos elogios de Riquelme para Bareiro

Hace un tiempo, Juan Román Riquelme llenó de elogios a Bareiro durante una entrevista exclusiva con TyC Sports, cuando todavía pertenecía y brillaba en el Ciclón. “El 9 de San Lorenzo me parece que compite todo el tiempo, contra el que sea“, manifestó en aquel entonces el presidente de Boca que ya lo buscó en una anterior ventana de transferencias, pero sin éxito.

Pocos segundos más tarde, el mandatario continuó enalteciendo al paraguayo. “¿Juega por Copa Argentina? Compite, se pelea con el defensor del otro equipo. Va a los tres días, juega contra Huracán y le compite“, expresó sobre el estilo de juego que demuestra Adam sobre el campo de juego. Inmediatamente después, el ahora dirigente del Xeneize sostuvo: “El fútbol para mí es eso“.

Publicidad

Publicidad

ver también Los puntajes 1×1 de Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina: jugador por jugador

No conforme con eso, insistió de nuevo. “Compite, compite y compite. El que juega mal, si compite, pasa a ser bueno; el que es bueno y compite pasa a ser muy bueno; y el que es muy bueno y compite ya es (Lionel) Messi. Pero podés ser muy bueno y si no te gusta competir, pasás a ser un jugador normal“, sentenció Riquelme sobre Bareiro en una entrevista poco tiempo atrás.

Qué dijo Ubeda tras el debut de Bareiro

En conferencia de prensa, el entrenador de Boca se refirió a la actuación de su flamante refuerzo: “Siempre es preferible que te generen dudas, a quién elegir y a quién poner. La llegada de Adam es positiva, suma a la competencia y ayuda a potenciar a los que ya están en el club. Siempre termina jugando el que esté haciendo mejor las cosas”.

“Adam es un centrodelantero con características diferentes a los que tenemos. Aguanta bien de espalda, descarga bien y trata de mantenerse en el área para encontrar los desbordes y centro del equipo”, resaltó.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE

Adam Bareiro dedicó sus goles a Juan Román Riquelme por confiar en su fichaje.

dedicó sus goles a por confiar en su fichaje. El delantero paraguayo valoró el esfuerzo mutuo realizado para concretar su transferencia a Boca .

realizado para concretar su transferencia a . Bareiro confirmó que el festejo del Topo Gigio fue un agradecimiento hacia el presidente

ver también ¿Bareiro, el 9 titular de Boca? Claudio Úbeda entregó pistas tras su doblete en el debut