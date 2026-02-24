Tras la victoria ante Gimnasia de Chivilcoy, los hinchas de Boca pidieron a Bareiro en lugar de Cavani: “Lo jubiló”

En su debut en la Copa Argentina, por los 32avos de final del certamen, con un doblete de Adam Bareiro, Boca venció 2 a 0 a Gimnasia de Chivilcoy y de esta manera avanzó a los 16avos de final, en donde espera por el ganador del cruce entre Sarmiento de Junín y Tristán Suárez.

Bareiro, quien debutó en este encuentro tras tener tres entrenamientos junto al resto del plantel, fue una de las grandes figuras del equipo comandado por Claudio Úbeda, ya que se despachó con los dos tantos para darle la victoria y se convirtió en el primer jugador en marcar un tanto en su estreno desde Daniele De Rossi en 2019.

Como consecuencia del buen rendimiento del ex Fortaleza, en las redes sociales los hinchas del Xeneize hicieron viral el pedido de que sea titular el próximo sábado frente a Gimnasia de Mendoza y que juegue en lugar de Edinson Cavani, quien se quedó entrenando en Buenos Aires.

“Lo jubiló a Cavani”, “Hace un año que un 9 de Boca no hacía todo bien”, “Bareiro llegó para que Cavani no juegue más”, “Ya hizo más que Cavani en Boca”, “Demostró que es más que Cavani”, “Bareiro es jugador para Boca”, fueron algunos de los comentarios bancando al paraguayo.

Con una sonrisa: así celebró Bareiro su primer gol en Boca.

El partido de Adam Bareiro en números

69 minutos jugados

2 goles

34 toques de pelota

3 tiros al arco

3 faltas recibidas

14/21 de pases completos (67%)

3 de 3 duelos aéreos ganados

3 de 6 duelos terrestres ganados

Los comentarios del partido de Bareiro

