Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Tras la victoria ante Gimnasia de Chivilcoy, los hinchas de Boca pidieron a Bareiro en lugar de Cavani: “Lo jubiló”

El paraguayo debutó con un doblete y cautivó a los hinchas, que pidieron por su titularidad.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
Adam Bareiro en su primer partido con la camiseta de Boca.
© Copa ArgentinaAdam Bareiro en su primer partido con la camiseta de Boca.

En su debut en la Copa Argentina, por los 32avos de final del certamen, con un doblete de Adam Bareiro, Boca venció 2 a 0 a Gimnasia de Chivilcoy y de esta manera avanzó a los 16avos de final, en donde espera por el ganador del cruce entre Sarmiento de Junín y Tristán Suárez. 

Bareiro, quien debutó en este encuentro tras tener tres entrenamientos junto al resto del plantel, fue una de las grandes figuras del equipo comandado por Claudio Úbeda, ya que se despachó con los dos tantos para darle la victoria y se convirtió en el primer jugador en marcar un tanto en su estreno desde Daniele De Rossi en 2019. 

Como consecuencia del buen rendimiento del ex Fortaleza, en las redes sociales los hinchas del Xeneize hicieron viral el pedido de que sea titular el próximo sábado frente a Gimnasia de Mendoza y que juegue en lugar de Edinson Cavani, quien se quedó entrenando en Buenos Aires.

“Lo jubiló a Cavani”, “Hace un año que un 9 de Boca no hacía todo bien”, “Bareiro llegó para que Cavani no juegue más”, “Ya hizo más que Cavani en Boca”, “Demostró que es más que Cavani”, “Bareiro es jugador para Boca”, fueron algunos de los comentarios bancando al paraguayo. 

Con una sonrisa: así celebró Bareiro su primer gol en Boca.

Con una sonrisa: así celebró Bareiro su primer gol en Boca.

El partido de Adam Bareiro en números

  • 69 minutos jugados
  • 2 goles
  • 34 toques de pelota
  • 3 tiros al arco
  • 3 faltas recibidas
  • 14/21 de pases completos (67%)
  • 3 de 3 duelos aéreos ganados
  • 3 de 6 duelos terrestres ganados
Publicidad
En su debut en Boca, Adam Bareiro soltó una frase polémica que impacta en River

ver también

En su debut en Boca, Adam Bareiro soltó una frase polémica que impacta en River

Los comentarios del partido de Bareiro

Publicidad
Publicidad

Datos claves

  • Adam Bareiro anotó dos goles en la victoria 2-0 ante Gimnasia de Chivilcoy.
  • El delantero paraguayo disputó 69 minutos y ganó el 100% de sus duelos aéreos.
  • Boca avanzó a 16avos de final y enfrentará a Sarmiento de Junín o Tristán Suárez.
Marco D'Arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
German García Grova

Acuerdo de palabra para que Eduardo Coudet sea el próximo técnico de River

jpasman
Toti Pasman

Grandeza total de Gallardo para despedirse de River: vio que la situación no daba para más y dio un paso al costado

Lee también
Paredes y Zeballos viajan a Salta, pero Cavani se quedó en Buenos Aires
Boca Juniors

Paredes y Zeballos viajan a Salta, pero Cavani se quedó en Buenos Aires

Mariano Closs apuntó contra Cavani y su presente en Boca: “Elige cuando ir al banco”
Boca Juniors

Mariano Closs apuntó contra Cavani y su presente en Boca: “Elige cuando ir al banco”

Los convocados de Boca para enfrentar a Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina
Boca Juniors

Los convocados de Boca para enfrentar a Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina

¿Bareiro, el 9 titular de Boca?: las pistas de Úbeda
Boca Juniors

¿Bareiro, el 9 titular de Boca?: las pistas de Úbeda

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo