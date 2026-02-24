¿Bareiro, el 9 titular de Boca? Claudio Úbeda entregó pistas tras su doblete en el debut

Por los 32avos de final de la Copa Argentina, Boca Juniors debutó con el pie derecho en esta edición al vencer por 2-0 a Gimnasia de Chivilcoy en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta. Adam Bareiro, en su presentación con el Xeneize, fue el autor de los dos tantos de la noche.

Con este resultado, el club de la Ribera volvió a la victoria tras dos empates consecutivos luego de la derrota ante Vélez Sarsfield. Con la grata aparición del paraguayo, los de Claudio Úbeda intentarán encadenar un nuevo triunfo para encaminar el primer semestre.

En conferencia de prensa, el entrenador de Boca se refirió a la actuación de su flamante futbolista y a la presión que genera en los otros centrodelanteros, Miguel Merentiel y Edinson Cavani, de cara a la repartija de roles para los próximos partidos.

“Siempre es preferible que te generen dudas, a quién elegir y a quién poner. La llegada de Adam es positiva, suma a la competencia y ayuda a potenciar a los que ya están en el club. Siempre termina jugando el que esté haciendo mejor las cosas”, explicó el entrenador.

Y resaltó las características que el paraguayo aporta al equipo: “Adam es un centrodelantero con características diferentes a los que tenemos. Aguanta bien de espalda, descarga bien y trata de mantenerse en el área para encontrar los desbordes y centro del equipo”.

Braida y Gorosito, los otros aprobados por Úbeda

“Braida es un lateral que también puede jugar de lateral-volante. Hizo un mejor segundo tiempo que primero. Mejoró en la circulación de juego y el contacto con la pelota. Cuenta como posibilidad de recambio, permantemente”, analizó Sifón sobre el lateral izquierdo, que estrelló un remate contra el palo sobre el final del partido.

Además, habló sobre el ingreso de Gorosito en lugar de Weigandt: “Dylan es un lateral con muy buena técnica, muy buena proyección en ofensiva. Está haciendo las primeras armas en Primera. Se lo ve suelto cuando ingresa y esperemos que vaya ganando minutos a medida que los pueda tener”.

El próximo rival de Boca en la Copa Argentina

Tras la victoria en Salta ante Gimnasia de Chivilcoy, el Xeneize ya se encuentra en los 16avos de final, donde espera por su próximo contrincante. El mismo saldrá del vencedor entre Sarmiento de Junín y Tristán Suárez, programado para el 8 de abril.

Lo que viene para Boca en el Torneo Apertura

Atrás quedó el compromiso por Copa Argentina. De regreso a Buenos Aires, los de Úbeda se enfocarán en un nuevo duelo por el Torneo Apertura. Será este sábado 28 de febrero en La Bombonera y ante Gimnasia de Mendoza por la Fecha 8.

