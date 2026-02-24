Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Los puntajes 1×1 de Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina: jugador por jugador

Las calificaciones de los jugadores del Xeneize tras avanzar a los 16avos del certamen federal.

Por Bruno Carbajo

Seguí a Bolavip en Google!
Boca eliminó a Gimnasia de Chivilcoy y avanzó a 16avos de Copa Argentina.
© Prensa Copa ArgentinaBoca eliminó a Gimnasia de Chivilcoy y avanzó a 16avos de Copa Argentina.

Leandro Brey (6): Espectador de lujo. No fue exigido en ningún momento del partido.

Marcelo Weigandt (5): Cumplió en defensa ante un rival que no lo comprometió, aunque le faltó claridad en ataque. Pese a su constante voluntad ofensiva, por momentos falló en la puntada final.

Nicolás Figal (5.5): Firme y sobrio. No mostró falencias y se hizo cargo de ser la voz de mando al llevar la cinta de capitán. Salida prolija desde el fondo.

Marco Pellegrino (7): Grata sorpresa pese a la inactividad. Le puso un quirúrgico centro a Bareiro en el segundo gol. Rápido en los cruces y con criterio para conducir con el balón. El travesaño le ahogó lo que hubiese sido redondear la noche con un golazo de cabeza.

Malcom Braida (6): De menor a mayor, tuvo un buen rendimiento a nivel ofensivo. Fue clave en el primer tanto al inventar un taco para Janson en el primero y casi convierte un golazo desde fuera del área.

Williams Alarcón (4): Rendimiento intermitente. Más allá de ciertas intenciones de verticalizar, estuvo perdido y sin participación por largos tramos. Tampoco estuvo fino en la pelota parada.

Milton Delgado (6): Correcto, como siempre. Nunca lo encontraron mal parado, resolvió con simpleza y tuvo la virtud de jugar hacia delante, dándole fluidez a la circulación.

Publicidad

Tomás Belmonte (4): Partido similar al de Alarcón. Le costó encontrar su lugar en la cancha. Su influencia fue escasa.

Ángel Romero (4): Discreto. No pudo desequilibrar en los 45 minutos que estuvo en el campo y tampoco entró mucho en juego. Por momentos, pareció falto de físico.

Adam Bareiro (9): Debut soñado. Demostró su olfato goleador y ratificó el gran presente que arrastra desde Brasil. Aportó la cuota que el equipo necesitaba.

Publicidad

Lucas Janson (6): Alternó buenas y malas. Moviéndose por todo el frente de ataque, tuvo pasajes de imprecisión, pero cumplió al asistir a Bareiro en el primer gol con un preciso centro.

Los que ingresaron

Miguel Merentiel (5): Sigue peleado con el arco. La suerte no lo acompañó en lo absoluto y falló varias situaciones claras. La pólvora mojada empieza a preocupar.

Santiago Ascacíbar (5): Con el partido ya definido, le dio aire al mediocampo y funcionó como rueda de auxilio.

Publicidad

Íker Zufiaurre (5): Pese a tener el marcador a favor, no tuvo chances a su favor y le costó recibir la pelota.

Dylan Gorosito (6): Prometedor ingreso. Fue una opción constante por la banda derecha y mostró claridad con la pelota en los pies, demostrándolo con un quirúrgico centro a Merentiel sobre el cierre del partido.

Bruno Carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
German García Grova

Acuerdo de palabra para que Eduardo Coudet sea el próximo técnico de River

jpasman
Toti Pasman

Grandeza total de Gallardo para despedirse de River: vio que la situación no daba para más y dio un paso al costado

Lee también
Quién es el árbitro en Boca vs Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina
Boca Juniors

Quién es el árbitro en Boca vs Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina

Adam Bareiro podría debutar en Boca: concentra vs. Gimnasia de Chivilcoy
Boca Juniors

Adam Bareiro podría debutar en Boca: concentra vs. Gimnasia de Chivilcoy

Gallardo no merecía que Ciudad de Bolívar sea el Waterloo de su segundo ciclo en River
Opinión

Gallardo no merecía que Ciudad de Bolívar sea el Waterloo de su segundo ciclo en River

¿Bareiro, el 9 titular de Boca?: las pistas de Úbeda
Boca Juniors

¿Bareiro, el 9 titular de Boca?: las pistas de Úbeda

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo