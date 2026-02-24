Los puntajes 1×1 de Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina: jugador por jugador

Leandro Brey (6): Espectador de lujo. No fue exigido en ningún momento del partido.

Marcelo Weigandt (5): Cumplió en defensa ante un rival que no lo comprometió, aunque le faltó claridad en ataque. Pese a su constante voluntad ofensiva, por momentos falló en la puntada final.

Nicolás Figal (5.5): Firme y sobrio. No mostró falencias y se hizo cargo de ser la voz de mando al llevar la cinta de capitán. Salida prolija desde el fondo.

Marco Pellegrino (7): Grata sorpresa pese a la inactividad. Le puso un quirúrgico centro a Bareiro en el segundo gol. Rápido en los cruces y con criterio para conducir con el balón. El travesaño le ahogó lo que hubiese sido redondear la noche con un golazo de cabeza.

Malcom Braida (6): De menor a mayor, tuvo un buen rendimiento a nivel ofensivo. Fue clave en el primer tanto al inventar un taco para Janson en el primero y casi convierte un golazo desde fuera del área.

Williams Alarcón (4): Rendimiento intermitente. Más allá de ciertas intenciones de verticalizar, estuvo perdido y sin participación por largos tramos. Tampoco estuvo fino en la pelota parada.

Milton Delgado (6): Correcto, como siempre. Nunca lo encontraron mal parado, resolvió con simpleza y tuvo la virtud de jugar hacia delante, dándole fluidez a la circulación.

Tomás Belmonte (4): Partido similar al de Alarcón. Le costó encontrar su lugar en la cancha. Su influencia fue escasa.

Ángel Romero (4): Discreto. No pudo desequilibrar en los 45 minutos que estuvo en el campo y tampoco entró mucho en juego. Por momentos, pareció falto de físico.

Adam Bareiro (9): Debut soñado. Demostró su olfato goleador y ratificó el gran presente que arrastra desde Brasil. Aportó la cuota que el equipo necesitaba.

Lucas Janson (6): Alternó buenas y malas. Moviéndose por todo el frente de ataque, tuvo pasajes de imprecisión, pero cumplió al asistir a Bareiro en el primer gol con un preciso centro.

Los que ingresaron

Miguel Merentiel (5): Sigue peleado con el arco. La suerte no lo acompañó en lo absoluto y falló varias situaciones claras. La pólvora mojada empieza a preocupar.

Santiago Ascacíbar (5): Con el partido ya definido, le dio aire al mediocampo y funcionó como rueda de auxilio.

Íker Zufiaurre (5): Pese a tener el marcador a favor, no tuvo chances a su favor y le costó recibir la pelota.

Dylan Gorosito (6): Prometedor ingreso. Fue una opción constante por la banda derecha y mostró claridad con la pelota en los pies, demostrándolo con un quirúrgico centro a Merentiel sobre el cierre del partido.