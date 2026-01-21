Ángel Romero está cerca de convertirse en el primer refuerzo de Boca: los detalles y el jugador que deberá irse

Caída la operación para el fichaje de Marino Hinestroza que ya daban por cerrada y a falta de respuesta positiva de parte de San Lorenzo a sus propuestas para quedarse con Alexis Cuello y Gastón Hernández, en Boca decidieron cambiar la orientación de su búsqueda para poder cerrar cuanto antes el primer refuerzo para el plantel que conduce Claudio Úbeda en este 2026.

Según pudo saber Bolavip fue el propio Juan Román Riquelme el que se encargó de levantar el teléfono para iniciar los contactos con Ángel Romero, futbolista con el que tiene una buena relación y hermano de Óscar, que ya defendió la camiseta del Xeneize entre 2022 y 2023.

Avanzar por el futbolista paraguayo de 33 años representa también una opción mucho más económica para Boca que la de Hinestroza, quien finalmente jugará en Vasco da Gama, porque viene de quedar libre en Corinthians y en consecuencia solo habrá que negociar su contrato.

El Xeneize necesitaba liberar cupo de jugador extranjero para poder sumar a Ángel Romero y encontró la solución en la rescisión de contrato de Bruno Valdez, a quien todavía le quedaba un año de vínculo por delante, para lo que ya se habría alcanzado un principio de acuerdo favorecido por el deseo del defensor de seguir vinculado a Cerro Porteño.

Ángel Romero dejó Corinthians con el pase en su poder. (Getty).

Una vez que la plaza esté libre, Boca ofrecerá un contrato por dos años al futbolista que viene de jugar tres años con Corinthians, en su segundo ciclo en el club, y que también defendió las camisetas de Cerro Porteño, San Lorenzo y Cruz Azul.

Fue precisamente el equipo mexicano el que en el pasado había frustrado la avanzada del Xeneize por Ángel Romero, ofreciéndole un contrato muy superior desde lo económico para sumarlo en 2022. Con La Máquina, ganó aquel año una Supercopa MX, pero su rendimiento no llegó a estar a la altura de las expectativas que se habían depositado a su arribo.

Los hermanos Romero entrenan en el campo de CONMEBOL

Habiendo salido Ángel Romero de Corinthians con el pase en su poder y Óscar Romero de Inter de Porto Alegre en la misma situación, ambos se mantienen entrenando juntos y de manera particular en el campo de entrenamiento de CONMEBOL ubicado en Luque, Paraguay.

