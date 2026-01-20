Boca aún está en shock por lo que fue la decisión de Marino Hinestroza, quien finalmente aceptó la oferta de Vasco da Gama y se marchó desde Atlético Nacional hacia el fútbol brasileño. Pese al gran golpe moral que recibió Juan Román Riquelme, se puso el overol y comenzó a trabajar en la búsqueda de un nuevo refuerzo.

A lo largo de las últimas horas, y mientras vuelve a la carga por Alexis Cuello, al presidente del Xeneize le ofrecieron la chance de incorporar a Ángel Romero, el paraguayo que quedó libre de Corinthians y viene de convertir 5 goles en 53 partidos que disputó durante la última temporada.

Según pudo saber BOLAVIP, el hermano de Óscar Romero, quien ya jugó con la camiseta azul y oro entre febrero de 2022 y julio de 2023, necesita encontrar un nuevo equipo para poder llegar con ritmo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Por eso mismo, no ve con malos ojos desembarcar en el club de La Ribera, algo que fue aprobado tanto por Marcelo Delgado como por Riquelme.

Cuando en tierras paulistas se confirmó que Romero no renovaría su vínculo con el Timão, generó un enorme impacto, principalmente porque quedó como el extranjero con más partidos y más goles en la historia de la institución, marca que lo ubica en un lugar privilegiado.

Ángel Romero durante su paso por Corinthians. (Getty Images)

Boca ya buscó a Ángel Romero

El paraguayo nacido en Fernando de la Mora supo estar en el radar de Boca por un deseo de Juan Román Riquelme, quien fue el que dio el visto bueno para que llegue en este mercado de pases. Por eso mismo, es muy factible que comiencen las gestiones para que se sume.

Corría el año 2022 cuando el presidente boquense fue detrás del ex Cerro Porteño, San Lorenzo y ahora Corinthians, quien terminó emigrando hacia el fútbol mexicano para defender la camiseta de Cruz Azul. En aquel entonces, tuvo la chance de jugar junto a su hermano, tal como lo hizo en su tierra y también en el Bajo Flores, pero finalmente emigró hacia las tierras aztecas.

