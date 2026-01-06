Atlético Nacional ignoró a Hinestroza en su depuración de plantel y expuso que el pase a Boca sigue trabado

Los días pasan en el calendario y la novela del verano en Boca sigue sumando capítulos, pero sin final feliz por el momento. Mientras la llegada de Marino Hinestroza se dilata más de lo previsto, en las últimas horas se vivió una situación paradójica en Medellín: Atlético Nacional anunció una depuración de su plantel, pero el nombre del colombiano no apareció en la lista.

En medio del impasse por la transferencia del delantero de 24 años, el conjunto cafetero utilizó sus redes sociales para despedir oficialmente a cuatro jugadores que no continuarán en la institución. Se trata de Camilo Cándido, Joan Castro, Facundo Batista y Billy Arce. “Gracias por su entrega, profesionalismo y trabajo en equipo con el más campeón. Éxitos en sus nuevos proyectos“, escribió el club en un posteo.

Sin embargo, la ausencia de Hinestroza en los anuncios de despedida confirma que, aunque la decisión del jugador de ir a Boca está tomada, los papeles todavía no están firmados y la situación sigue estancada.

Aunque los anuncios de Medellín no se quedaron allí. Horas más tarde, activó nuevamente sus redes sociales, pero esta vez para anunciar nada menos que el fichaje de Milton Casco. El club le dio la bienvenida a través de un video que muestra un termo con pegatinas de los equipos en los que jugó, para terminar enfocando al lateral de 37 años tomando mate. Firmó contrato por una temporada tras su paso por River.

Las fuertes decisiones de Hinestroza a la espera de pasar a Boca

El contexto de Hinestroza es cada vez más complejo. El jugador lleva dos días consecutivos ausentándose de los entrenamientos grupales de la pretemporada de Atlético Nacional, a la espera de recibir el visto bueno para volar hacia Argentina.

En medio de ese clima de incertidumbre, el propio Hinestroza rompió el silencio en redes sociales tras un informe del periodista Pipe Sierra, quien mostró que el jugador se encuentra entrenando de manera individual. El extremo reaccionó con un comentario que luego borró, pero que no pasó desapercibido. “Un buen periodista hablando la verdad (sic). No es ningún acto de indisciplina, ni mucho menos presión para irme a Boca“, escribió, defendiéndose de las críticas y negando que su postura sea una falta de respeto al club.

Minutos más tarde, tras eliminar ese comentario, Hinestroza redobló la apuesta en sus historias de Instagram citando la información: “Tantos idiomas y decidiste hablar con la verdad“. Así, entre despedidas oficiales y mensajes crípticos, Boca sigue a la espera de destrabar la situación para que el próximo posteo de Atlético Nacional sea, finalmente, el del adiós de Hinestroza rumbo a la Bombonera.

