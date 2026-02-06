Boca hizo llegar una oferta formal a Estudiantes por Cetré

Tan solo unas horas después que se diera a conocer que Estudiantes de La Plata pretendía recibir 3.5 millones de dólares por el cincuenta por ciento de la ficha de Edwuin Cetré, desde Boca hicieron llegar una oferta formal que supera esas pretensiones y pondría al delantero colombiano a un paso de sumarse como refuerzo.

Según pudo saber BOLAVIP, El Xeneize ofertó 4 millones de dólares por la mitad del pase que pertenece al Pincha, siendo el otro porcentaje todavía propiedad del Deportivo Independiente de Medellín, club en el que el extremo se desempeñó entre 2023 y 2024.

Resta ahora que Estudiantes responda al ofrecimiento de Boca, contestación que debería darse de manera favorable a los intereses de Juan Román Riquelme y compañía si se tiene en cuenta que no solo se cumplió con las exigencias, sino que se ofreció una suma de dinero todavía superior.

Cabe destacar que Edwuin Cetré estuvo a una revisión médica de convertirse en refuerzo de Athletico Paranaense días atrás, pero la operación se cayó porque se habrían detectado anomalías durante la misma. En Brasil hubo versiones de problemas cardíacos y de rodilla, aunque Estudiantes se limitó a informar que habían surgido “divergencias de último momento en los términos entre ambas instituciones”.

Boca confía en cerrar el arribo del colombiano en las próximas horas.

Sabiendo que El Pincha necesita vender, incluso cuando no quedaron nada conformes después que Santiago Ascacíbar los eligiera, desde El Xeneize aceleraron por el colombiano después que se conociera la lesión de Exequiel Zeballos que los dejó diezmados en ofensiva y la intención es cerrar su arribo cuanto antes.

Los números de Cetré en Estudiantes

Desde su llegada en enero de 2024, el colombiano Edwuin Cetré se convirtió en una pieza clave de Estudiantes de La Plata: disputó 85 partidos, marcó 12 goles, entregó 12 asistencias y levantó cuatro títulos (Copa de la Liga, Clausura y dos Trofeos de Campeones).

Data clave