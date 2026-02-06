Boca ya sabe cuánto pide Estudiantes por Edwuin Cetré: los millones que debe pagar para que sea refuerzo

El nombre de Edwuin Cetré empezó a sonar con fuerza en el mundo Boca. El Xeneize busca a un extremo y el colombiano se convirtió en uno de los candidatos después de su frustrado pase a Athletico Paranaense. Si bien todavía no hay charlas formales, Juan Román Riquelme ya sabe cuánto pretende Estudiantes.

Según pudo averiguar Bolavip, el Pincha pretende 3,5 millones por el 50% del pase del delantero, teniendo en cuenta que Deportivo Independiente Medellín (DIM) es el dueño de la otra mitad. De esta manera, el club de la Ribera deberá negociar con las dos partes en caso de querer fichar al atacante.

Con este panorama, en Brandsen 805 saben que 6 millones de dólares podrían ser suficientes para convertir a Cetré en su tercer refuerzo. De todas formas, si bien se trata de un jugador que gusta puertas adentro, hasta el momento no hubo oferta formal.

Si bien tanto Juan Sebastián Verón como Eduardo Domínguez reconocieron que “Estudiantes necesita vender“, lo sucedido recientemente con Santiago Ascacibar juega una parte importante en esta situación. En el último tiempo, no existen antecedentes de un equipo campeón vendiéndole a dos figuras a otro equipo del fútbol argentino.

Los números de Edwuin Cetré en Estudiantes de La Plata

Desde su llegada en enero de 2024, el colombiano Edwuin Cetré se convirtió en una pieza clave de Estudiantes de La Plata: disputó 85 partidos, marcó 12 goles, entregó 12 asistencias y levantó cuatro títulos (Copa de la Liga, Clausura y dos Trofeos de Campeones).

ver también Gonzalo Gelini reveló el apodo que le puso el Chipi Barijho y su vínculo con Paredes y Cavani

Por qué se cayó el pase de Cetré a Brasil

Cetré estaba prácticamente vendido a Athletico Paranaense, pero su transferencia se cayó luego de la revisión médica. Según informó el Pincha en un comunicado, todo se esfumó por “divergencias de último momento en los términos entre ambas instituciones”. Sin embargo, desde Brasil surgieron versiones de problemas cardíacos y de rodilla.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE

Edwuin Cetré es candidato para sumarse a Boca Juniors como tercer refuerzo ofensivo.

es candidato para sumarse a como tercer refuerzo ofensivo. Estudiantes pretende 3,5 millones de dólares por el 50% del pase del delantero colombiano.

pretende por el 50% del pase del delantero colombiano. El fichaje costaría 6 millones de dólares para adquirir la totalidad de la ficha técnica.

ver también La oportuna noticia que recibió Boca mientras busca a Edwuin Cetré como refuerzo