Boca volvió a llamar a Estudiantes y ahora va por Edwuin Cetré

El Xeneize busca al colombiano luego de su frustrado pase a Paranaense.

Por Joaquín Alis

Boca volvió a llamar a Estudiantes y ahora va por Edwuin Cetré
© EstudiantesBoca volvió a llamar a Estudiantes y ahora va por Edwuin Cetré

La búsqueda de un extremo se volvió una necesidad para Boca. La reciente lesión de Exequiel Zeballos dejó a Claudio Úbeda casi sin alternativas en esa posición. Es por eso que desde el club de la Ribera levantaron el teléfono por otro jugador de Estudiantes: Edwuin Cetré.

El pasado miércoles, hubo una comunicación entre representantes del Xeneize y gente del Pincha para preguntar condiciones por el colombiano, que se reincorporó a las prácticas conducidas por Eduardo Domínguez luego de su frustrado pase a Athletico Paranaense.

El delantero estaba prácticamente vendido al equipo brasileño, pero su transferencia se cayó luego de la revisión médica. Según el Pincha, todo se esfumó por “divergencias de último momento en los términos entre ambas instituciones”. Sin embargo, desde Brasil surgieron versiones de problemas cardíacos y de rodilla.

Boca, una de las víctimas favoritas de Cetré

Cetré enfrentó cinco veces a Boca (todas con la camiseta de Estudiantes) y siempre supo lucirse. El colombiano le marcó al club de la Ribera en tres oportunidades y lo eliminó dos veces en partidos mano a mano. Cabe recordar que el delantero no estuvo en la última victoria del Pincha 2-1 en UNO.

Los números de Edwuin Cetré en Estudiantes de La Plata

Desde su llegada en enero de 2024, el colombiano Edwuin Cetré se convirtió en una pieza clave de Estudiantes de La Plata: disputó 85 partidos, marcó 12 goles, entregó 12 asistencias y levantó cuatro títulos (Copa de la Liga, Clausura y dos Trofeos de Campeones).

DATOS CLAVE

  • Boca Juniors consultó condiciones por Edwuin Cetré tras la lesión de Exequiel Zeballos.
  • El traspaso de Cetré al Athletico Paranaense se canceló tras la revisión médica.
  • Cetré registra 12 goles y 12 asistencias en 85 partidos con Estudiantes de La Plata.
joaquín alis
Joaquín Alis

