En el fútbol argentino, siempre sale campeón el mejor y ese fue Estudiantes: ni Boca ni River, que fueron deplorables

Eduardo Domínguez estuvo a nada de renunciar, pero siguió con el apoyo de una Bruja Verón que se acercó a los hinchas gracias a su guerra con la AFA.

Por Toti Pasman

Estudiantes celebrando su título en Santiago del Estero.
Estudiantes celebrando su título en Santiago del Estero.

La guerra con la AFA le permitió a Juan Sebastián Verón acercarse al hincha de Estudiantes de La Plata. La Bruja llevaba años sin ir a ver al equipo en condición de visitante. Lo hizo y festejo una victoria épica del Pincha, contra un Racing que ya estaba sumándose la estrella.

Guido Carrillo y Fernando Muslera, en los penales, le arrebataron a la Academia tanto el título del Torneo Clausura 2025 como la clasificación hacia la próxima Copa Libertadores de América.

En el fútbol argentino, siempre sale campeón el mejor: Platense en el Apertura, Estudiantes en el Clausura, Independiente Rivadavia en la Copa Argentina y Rosario Central en la tabla anual. Fíjense que ni Boca ni River salieron campeones en este 2025 que fue deplorable para ellos.

Los jugadores de Estudiantes celebran el título ante Racing. (Foto: Getty)

Los jugadores de Estudiantes celebran el título ante Racing. (Foto: Getty)

Ahora, no siempre ganan los proyectos. Eduardo Domínguez en Estudiantes tuvo su proyecto, pero después de perder las últimas tres fechas estuvo a nada de renunciar. Dijo: “Esperemos hasta mañana a ver si me voy, a ver si me ayudan los resultados”. Lo ayudaron, ganó en Rosario, ganó en Santiago del Estero, ganó el clásico y ganó la final.

Y Verón, durante el año dijo, en La Plata: “El ciclo no da para más, pero él dijo que quiere seguir y bueno, yo no lo voy a echar”. No lo echó y miren lo bien que hizo en no echarlo.

Chapeau, Pincha, gran campeón del fútbol argentino.

