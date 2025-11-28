Verón rompió el silencio tras la sanción de AFA: “Estas cosas no terminan bien”

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, se expresó por primera vez tras la suspensión de seis meses que el Tribunal de Disciplina de AFA le aplicó como castigo por ejercer el club una manifiesta disidencia respecto al título de “campeón de Liga 2025” que se concedió a Rosario Central de manera retroactiva, por haber sido el equipo que más puntos sumó en la Tabla Anual.

“Uno tiene que estar tranquilo con su conciencia y de ese lado estoy muy seguro de todo lo que se fue dando de nuestra parte como club, como gestión. Y también como futbolero. Yo nací en el fútbol, jugué y viví todo tipo de situación. Conozco los manejos, cómo se mueven. No me lo pueden esconder, las viví todas. Hay momentos en los que uno se tiene que manifestar y el club lo hizo, en una situación anormal. Evidentemente eso hizo que las cosas fueran escalando. Nosotros lo único que hicimos fue largar un comunicado“, comenzó diciendo en diálogo con Radio con Vos.

Verón aseguró que en la reunión de Comité Ejecutivo de AFA no se trató ni se votó la adjudicación del título a Rosario Central. “Eso no es así. No estaba en la orden del día. De nuestra parte fue el vicepresidente y se convocó para hablar del nuevo torneo y de los reglamentos de los playoffs de este torneo. Lo otro vino ya armado, impuesto. Lo que se había puesto en consideración era hacer un reconocimiento (al mejor equipo de la Tabla Anual) que es muy distinto a darle una estrella a un equipo. Esto no es contra Rosario Central, pudo ser cualquier equipo”, dijo.

El presidente del Pincha se refirió también a las provocaciones que recibió de parte de Pablo Toviggino, tesorero de AFA y mano derecha de Chiqui Tapia, a través de las redes sociales y a su decisión de no salir a responderle. “No corresponde. Si hablamos de una conducción seria, de un campeonato serio, de un país donde nos jactamos de tener los mejores futbolistas, no se pueden dar este tipo de chicanas, de faltas de respeto a una institución ni amenazas. En lo personal me río, lo tomo como una chicana. Pero yo soy presidente de una institución. Eso es grave”, manifestó.

Y agregó: “La bajeza para referirse a una institución tan importante y amenazarla con que el año que viene la vamos a pasar mal, eso sí me llama la atención y vamos a tener que estar muy atentos porque de ahí parte el accionar. Generalmente, no terminan bien estas cosas. Estamos acostumbrados. Hay toda una cuestión que sobrevuela los partidos. Todos estamos pendientes de quién toca como árbitro y quién toca en el VAR, porque todo se define ahí básicamente”.

La muestra de rebeldía en el pasillo de Estudiantes a Rosario Central

Habiendo sido también sancionados los jugadores que participaron en rebeldía del pasillo que AFA ordenó a Estudiantes hacer a Rosario Central en el partido por los octavos de final del Torneo Clausura, Juan Sebastián Verón confirmó que fue él quien ordenó esa actitud como presidente.

“Fue así, porque nos sentimos amenazados y obligados a hacer algo que no se hizo en otros partidos, ni con otros equipos. Por qué en ese momento, por qué me obligás a hacer algo. Lo hicimos y cortás con la libertad de los jugadores de expresarse en su ámbito. Hay un ánimo contra Estudiantes que no lo hay ni lo hubo contra otro equipo“, señaló.

Y agregó: “No es en contra de Rosario Central. Yo no discuto si lo hizo bien o mal, si ganó el campeonato bien o mal. Pero la discusión era previa. No estaba. Se dio en un ámbito en el que iba a ser un reconocimiento y terminó siendo un campeonato. El jugador también se manifiesta ante eso, porque hay un hecho deportivo en el medio. La competitividad, lo que significa el fútbol y el sacrificio del futbolista, el de un club para armar un plantel competitivo. Y eso se dirime en un segundo, en si te doy un torneo a dedo o no. Nosotros ante eso teníamos que dar un mensaje y lo dimos. Porque no queremos esto”.

