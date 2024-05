Días después de la eliminación de Boca ante Estudiantes por la Copa de la Liga, en el Xeneize trascendieron diversas novedades sobre el mercado de pases y sobre el futuro de Equi Fernández, a quien vincularon con un llamado a la Selección Argentina para la Copa América. Enterate de todos los detalles acá.

¿Equi Fernández a la Copa América?

Solamente restan 50 días para el inicio de la Copa América, la cual se desarrollará en Estados Unidos, y la Selección Argentina buscará repetir el título que consiguió en el Maracaná, en 2021. Si bien la lista de convocados todavía no está definida, en la cabeza de Lionel Scaloni comienzan a plasmarse diferentes futbolistas. Uno de ellos es Ezequiel Fernández.

Equi, incluso, estuvo al borde de ir a la primera fecha FIFA de 2024, donde se produjeron los triunfos ante El Salvador y Costa Rica. Una lesión muscular le impidió a Fernández poder tener su primera convocatoria al seleccionado nacional, pero no bajó los brazos, siguió luchando y mejorando futbolísticamente. De hecho, a sus 21 años, se posicionó como uno de los mejores jugadores en su puesto del país.

Y fue el periodista Hernán Castillo quien aseguró que el ex Tigre será parte de la lista final que viaje hacia Estados Unidos para disputar la Copa América. El conductor de Radio Continental afirmó que Guido Rodríguez, quien todavía no definió su futuro cuando se le termine el contrato con Real Betis, no formará parte de la convocatoria. Por lo que el futbolista de Boca será uno de los afortunados de defender la camiseta celeste y blanca en tierras norteamericanas.

El Beto Márcico liquidó a Cristian Lema

Cristian Lema fue señalado como el gran responsable de la eliminación de Boca de la Copa de la Liga. El penal y la expulsión cambiaron el partido y despertó críticas entre los hinchas. Ahora se sumó Alberto Márcico, ídolo del club, quien también cuestionó el desempeño del defensor.

“La jugada del penal por supuesto que es un error conceptual de Lema, porque tendría que haberla buscado por la cabeza y no con el pie. Estudiantes no le generaba ningún peligro a Boca, estaba totalmente controlado”, comenzó diciendo el ídolo xeneize en Mundo Boca Radio.

Y después, disparó: “Ahí te juega la primera amarilla de Lema, que no sé para qué va a pelearse allá al fondo en el tumulto. Es tan bobo tomar una amarilla así. ¿Vos viste alguna vez que en ese tipo de empujones alguno salga sangrando o con un diente menos? Nadie. Van todos a hablar de boquilla”.

“Más allá de que él sabe jugar con amarilla, quedás al límite en un partido definitorio. Ese penal le costó la roja y cambió el partido”, cerró el Beto sobre el marcador central.

Los clubes de México y la MLS que ya quisieron a Darío Benedetto

Darío Benedetto estaría atravesando sus últimos meses en Boca. Su contrato vence en diciembre de este año y no hubo indicios sobre su renovación. De hecho, el periodista Gastón Edul reveló que el Pipa ya tiene decidido salir del club de la Ribera en el corto plazo, ya sea a fines de este 2024 o en junio si el Xeneize lo libera de manera anticipada.

Su destino, según trascendió, estaría en Norteamérica. La MLS y la Liga MX nuevamente se pelearán por su ficha ya que, en anteriores mercados de pases, su nombre ya ha estado vinculado con clubes de estos campeonatos y tuvo un exitoso paso antes de recalar en Boca tanto en Tijuana como en América. Ahora, a sus 33 años -casi 34-, todo apunta a que regresará a aquel fútbol a más tardar a principios del 2025.

Si bien aún no se mencionaron los equipos interesados en su ficha para este mercado o para diciembre, en los últimos meses fueron nueve clubes los que sondearon o buscaron a Darío Benedetto desde la MLS y desde México. Repasalos acá.