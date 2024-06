Luego de la derrota con Platense, tanto Diego Martínez como Juan Román Riquelme comenzaron a tomar decisiones tanto con el armado del plantel en el mercado de pases, como de las correcciones que pretenden con los futbolistas que seguirán en el club. Enterate de todas las novedades acá.

La reunión entre el plantel de Boca, Diego Martínez y Riquelme

Con solo dos partidos por delante en el calendario de Boca Juniors por el primer semestre del año, la actualidad del equipo de Diego Martínez preocupa a los hinchas. Es que es Xeneize no alcanzó la clasificación directa a octavos de final de la Sudamericana y se encuentra en la mitad de la tabla de la Liga Profesional.

La dirigencia no quiere permitirse una nueva ausencia en la Copa Libertadores y es por eso que Juan Román Riquelme tuvo una reunión con el plantel este martes. El periodista Tato Aguilera dio detalles del encuentro del presidente del club con los jugadores.

La caída ante Platense el último fin de semana significó otro fuerte cachetazo para los de azul y oro y el mandatario intentó subir el ánimo de los jugadores para cerrar de la mejor manera esta etapa previa al receso por la Copa América.

Según el periodista de TyC Sports, Riquelme cuestionó el rendimiento de sus jugadores fuera de La Bombonera: “¿Por qué cambian mucho el rendimiento cuando juegan de local o visitante?“. Además, aportó una cuota de confianza: “Estamos a tiempo de revertir esto“.

En los últimos 9 encuentros, el Xeneize cosechó apenas 3 triunfos y dejó pasar buenas oportunidades para asentarse en los torneos. La derrota en semifinales de la Copa de la Liga antes Estudiantes y el empate agónico ante Fortaleza fueron las espinas más grandes de este tramo.

Los jugadores prescindibles para Diego Martínez en Boca

Con el mercado de pases ya iniciado, Diego Martínez le hizo saber a la directiva de Boca que siete futbolistas del actual plantel profesional serán prescindibles para él a partir de la segunda mitad del año. Esto quiere decir que desde el club estarían en condiciones de buscarles una salida conveniente para todas las partes, sea a partir de una venta o de un préstamo. Dentro de la lista se encuentra Darío Benedetto, de quien se detalló punto por punto lo que resta para que su salida se confirme.

Repasá a continuación la lista completa

Zenón y un agradecimiento especial a uno de los referentes de Boca

El primer semestre de Kevin Zenón en Boca superó las expectativas de los hinchas. Su rendimiento fue alto desde el primer día, algo que se le hizo difícil a muchos jugadores que vistieron la camiseta del Xeneize. Detrás de él, hubo un jugador fundamental: Luis Advíncula.

El peruano, un pilar clave dentro del funcionamiento del Xeneize, le dio una mano importante al ex-Unión para su integración al grupo. En diálogo con el Canal de Boca, el zurdo habló del rol preponderante que tuvo el lateral derecho en su llegada al club.

“Al principio estaba un poco tímido, pero el grupo me ayudó. Le agradezco a Advíncula que me unió mucho al grupo, me acompañó y me hizo sentir uno más desde el principio. La adaptación fue mucho más rápida. Es un grupo increíble dentro y fuera de la cancha”, expresó.

Lo cierto es que, a nivel futbolístico, Zenón no defraudó: lleva jugados 24 partidos, marcó 6 goles y dio 10 asistencias. Además, se convirtió en un hombre clave para Diego Martínez y el funcionamiento del equipo.

Todas las variantes posibles: qué rival le tocará a Boca en la Copa Sudamericana ante cada resultado

Los playoffs de la Copa Sudamericana y su instancia posterior, los octavos de final, ya fueron sorteados el pasado lunes en Paraguay. En ese momento, para Boca había cinco posibles rivales para la ronda preeliminar y dos para los octavos, ya que Libertad, Independiente del Valle, Liga de Quito, Gremio y Estudiantes podían ser cruces del Xeneize en playoffs, y Cruzeiro o Lanús en la siguiente ronda.

Luego de que se disputen los partidos pendientes de Libertadores y Sudamericana de la fecha 5, Boca supo que por el triunfo de Gremio sobre Huachipato y el de Inter de Porto Alegre a Real Tomayapo, ni el conjunto brasileño (clasificado a octavos de la Libertadores), ni Estudiantes (eliminado de toda competencia), ni Libertad (por el orden de resultados) pueden ser rivales en playoffs.

Así, el camino quedó allanado para que el cruce de Boca en la instancia previa de 8avos esté en Ecuador, y que salga entre Independiente del Valle o Liga de Quito. Incluso, quedó marcado el recorrido completo de la competición para el Xeneize con los dos rumbos posibles. Le quedará a Boca estar atento al partido entre Inter de Porto Alegre y Delfín por la última fecha de la fase de grupos de la Sudamericana. A continuación, un repaso de ambas posibilidades.